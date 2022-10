Sepang FP3: Bagnaia nach Crash nur auf Platz 11

Nach den ersten drei freien MotoGP-Trainings in Sepang hält sich Jorge Martin (Ducati) an der Spitze. Bagnaia stürzte und muss deshalb ins Q1 ausweichen. 7. Quartararo. Marc Márquez nur auf Platz 16.

Tadellose äußere Bedingungen begleiteten die 24 Fahrer im dritten freien MotoGP-Training auf dem Sepang FP1 Circuit bei Kuala Lumpur in Malaysia, das um 10.50 Uhr Ortszeit am Samstag begann. Denn etliche Fahrer wollten ihre Freitagzeiten verbessern und in die Top-Ten rutschen und so direkte ins Qualifying 2 einziehen. Pecco Bagnaia und Jack Miller steigerten sich rasch auf Plätze 1 und 2 mit den Zeiten 1:59,167 min und 1:59,431 min. Quartararo lag nach 8 der 45 Minuten auf Platz 3, 0,295 Sekunden hinter dem neuen WM-Leader Bagnaia.

Raúl Fernández stürzte beim Rausfahren aus der Kurve 8, er hinterließ einigen Schotter auf der Fahrbahn, als er nach dem Crash wieder auf die Piste zurückkehrte.

Und Fabio Quartararo, der sich bewusst ist, dass er auf den zwei langen Geraden hier unbedingt einen Windschatten braucht, um Topzeiten zu fahren, wurde von von seinem Teamgefährten Franco Morbidelli auf der Ideallinie behindert. Dann stürzte Pol Espargaró, Remy Gardner rutschte mit der Tech3-KTM in Turn 4 aus.

Die Aprilia-Misere setzte sich im FP3 weiter fort. Aber bei Halbzeit rückte Aleix Espargaró endlich von Platz 22 auf Platz 13 vor. Er lag jetzt 1,036 sec hinter Spitzenreiter Bagnaia.

Auch Red Bull-KTM hielt zu diesem Zeitpunkt noch tadellos mit: 4. Brad Binder, + 0,312 sec. 11. Oliveira, + 1,004 sec.

Was die Zuschauer für den Malaysia-GP betrifft: 2019 erschienen am Renntag 90.000 Besucher, der Event war ausverkauft. Morgen werden 50.000 Zuschauer erwartet, maximal 70.000, denn auch Südostasien leidet an den Auswirkungen der Corona-Epidemie und an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, obwohl der Liter Treibstoff hier weiter nur 45 Euro-Cent kostet.

17 Minuten vor der karierten Flagge stürzte Fabio di Giannantonio in der Kurve 8.

Vorläufig probierten die Fahrer einige Rennreifen auf, in den letzten 15 Minuten sollten wieder die Zeitenjagden im Vordergrund stehen.

Marc Márquez war mit dem neuen Honda-Chassis unterwegs, das die Japaner nach Malaysia gebracht haben. Er heilt sich an 7. Stelle, Rückstand 0,456 Sekunden.

Inzwischen bahnte sich eine dunkle Regenwolke an, soötetstens zu Mittag muss wieder mit Regen gerechnet werden.

14 Minuten vor dem Ende rückte Bastianini mit 1:59,229 min an die zweite Stelle, es lagen also jetzt drei Ducati an der den ersten drei Positionen: 1. Bagnaia. 2. Bastianini, 3., Miller. 4. Quartararo, + 0,312 sec. 13. Aleix Espargaró, + 1,036 sec.

Im Finish setzte sich auch Maverick Viñales in Szene. Er marschierte zuerst unter die Top-6 und hielt sich 8 Minuten vor der karierten Flagge sogar an vierter Position.

Pol Espargaró stürzte in dieser Session zum zweiten Mal. Wegen der gelben Flaggen waren vorübergehend keine Zeitenverbesserungen möglich.

Marc Márquez suchte sich in den letzten fünf Minuten wieder einmal den Windschatten von Bagnaia, während Aleix Espargaró mit der Aprilia den zweiten Platz vorpreschte!

Dann sah man in der Kurve 4 die ersten Regenflaggen. Und Morbidelli drehte das Gas zu und kam auf einer Outlap wieder einigen schnellen Gegnern wie Bagnaia in die Quere.

Mit 1,5 Minuten zu fahren rutschte Bagnaia in Turn 7 wuchtig aus. Dann stürzte Cal Crutchlow, auch Alex Márquez purzelte noch.

Und Bagnaia fiel noch aus den Top-Ten, er muss also im Q1 unter die Top-2 fahren!

MotoGP-Ergebnis nach FP1+FP2+FP3, 22. Oktober

1. Martin, Ducati, 1:59,583 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,189

3. Viñales, Aprilia, + 0,213 sec

4. Marini, Ducati, + 0,223

5. Mir, Suzuki, + 0,337

6. Bastianini, Ducati, + 0,420

7. Quartararo, Yamaha, + 0,484

8. Rins, Suzuki, + 0,543

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,572

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,584

11. Bagnaia, Ducati,+ 0,584

12. Zarco, Ducati, + 0,653

13. Brad Binder, KTM, + 0,739

14. Miller, Ducati, + 0,760

15. Oliveira, KTM, + 0,822

16. Marc Márquez, Honda, + 1,035

17. Alex Márquez, Honda, + 1,351

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,369

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,416

20. Remy Gardner, KTM, + 1,543

21. Pol Espargaró, Honda, + 1,651

22. Darryn Binder, Yamaha, + 1,822

23. Raúl Fernández, KTM, 1,892

24. Nagashima, Honda, + 2,625

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387