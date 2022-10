Alex Rins (Suzuki/5.): «Es ist ein wenig Chaos!»

Australien-Sieger Alex Rins stellte im Qualifying der MotoGP seine Suzuki auf den guten fünften Startplatz und spricht offen über seine Erwartungen von der Konstellation in der ersten Reihe.

Alex Rins hat sich auch für die bevorstehende MotoGP-Hitzeschlacht von Sepang mit Startplatz 5 im Qualifying eine sehr gute Ausgangslage geschaffen. Der Spanier fehlten aber bereits fast acht Zehntelselkunden auf die Fabelzeit seines Landsmannes Jorge Martin (Prima Pramac Ducati).

«Es war für durchaus eine Überraschung, dass ich hier jetzt von P5 losfahre», gestand der Phillip Island-Triumphator vom vergangenen Sonntag. «Wir waren wie fast immer etwa 0,7 Sekunden hinter der Pole. Das bedeutet, dass wir mit der Suzuki einfach alles geben im Qualifying.»

«Wir stehen in der zweiten Reihe. Es ist glaube ich erst das erste oder zweite Mal in dieser Saison, dass wir in Reihe 2 stehen. Das wichtige ist aber, dass wir eine gute Pace haben. In der FP4-Session haben wir gezeigt, dass wir recht schnell sein können mit stark gebrauchten Reifen. Der Vorderreifen hatte 23 Runde am Tacho, beim Hinterreifen waren es 19 Runden. Damit bin ich ganz zufrieden.»

«Für mich ist es realistisch, am Sonntag um das Podium zu kämpfen», stellt Rins fest. «Dann müssen wir sehen, was die Junges da vorne machen. Es ist ein wenig Chaos da vorne. Wir haben Martin auf der Pole, er wird sicher versuchen zu zeigen, dass er sich den Platz im Werksteam verdient hätte. Dann haben Bastianini hinter sich, der den Ducati-Platz bekommen hat und immer mit Martin kämpft. Die Mooney-VR46-Fahrer werden wohl versuchen, Bagnaia zu helfen.»

Rins glaubt zudem: «Sie werden eventuell versuchen, das Feld zu spalten. Ich weiß nicht, wer in FP4 neue Reifen verwendet hat. Wir werden sehen, was wir tun können und wie wir den Reifen managen können. Wir werden auch sehen, wie viel wir im Pulk auf der Geraden verlieren, wir haben uns zwar verbessert. Aber ich habe in FP4 mit Zarco einen Vergleich gemacht und er hat immer noch einiges herausgeholt auf der Geraden.»

Der Vorfall mit Navarro und Corsi beim Moto2-Rennen in Phillip Island, der seltsamerweise zu keinem Rennabbruch führte, war auch in Sepang ein Gesprächsthema. Rins: «Wir waren in der Safety-Commission am Freitag. Der Race Director hat dann erklärt, warum er nicht die rote Flagge gezeigt hat. Wir haben ihm da großteils nicht zugestimmt. Was seltsam war: Wir waren nur sechs oder sieben Fahrer dort. Ich habe mehr Fahrer erwartet. Es sind wichtige Dinge, die da entschieden werden und mehr als die Hälfte der Fahrer ist nicht da.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Sepang (22.10.):

1. Martin, Ducati, 1:57,790 min

2. Bastianini, Ducati, 1:58,246 min, + 0,456 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:58,454, + 0,664

4. Bezzecchi, Ducati, 1:58,490, + 0,700

5. Rins, Suzuki, 1:58,575, + 0,785

6. Marini, Ducati, 1:58,579, + 0,789

7. Morbidelli, Yamaha, 1:58,654, + 0,864

8. Viñales, Aprilia, 1:58,766, + 0,976

9. Bagnaia, Ducati, 1:58,862, + 1,072

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,935, + 1,145

11. Mir, Suzuki, 1:59,145, + 1,355

12. Quartararo, Yamaha, 1:59,215, + 1,425



Die weitere Startaufstellung:

13. Brad Binder, KTM, 1:59,053 min

14. Miller, Ducati, 1:59,064

15. Crutchlow, Yamaha, 1:59,256

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:59,278

17. Zarco, Ducati, 1:59,690

18. Oliveira, KTM, 1:59,699

19. Gardner, KTM, 1:59,803

20. Pol Espargaró*, Honda, 1:59,363

21. Alex Márquez, Honda, 2:00,008

22. Fernández, KTM, 2:00,077

23. Nagashima, Honda, 2:00,803

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:10,717



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)