Drama in Sepang: Martin auf Pole, Bagnaia gestürzt

Mehr Dramatik in einem Qualifying geht nicht. Jorge Martin (Ducati) holt sich mit einer Rekordzeit in Sepang die Pole-Position vor Enea Bastianini und Marc Márquez. Die drei WM-Kandidaten strauchelten gehörig.

Jorge Martin dominierte das MotoGP-Qualifying auf dem Sepang International Circuit nach seinen Wünschen. Der Spanier setzte seine Ducati mit einer Zeit von 1:57,790 min auf die Pole-Position. Damit setzte sich der Pramac-Fahrer mit mehr als vier Zehnteln gegen Enea Bastianini auf Platz 2 durch. Den alten All-Tim-Lap-Record von Fabio Quartararo aus dem Jahr 2019 schlug er um mehr als eine halbe Sekunde.

Hinter Bastianini auf Platz 2 sicherte sich Honda-Werksfahrer Marc Márquez den dritten Startplatz für das Rennen über 20 Runden am Sonntag um 9 Uhr (MESZ). Der achtfache Weltmeister musste zunächst durch Q1, wo er gemeinsam mit WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) den Einzug in Q2 schaffte.

Bagnaia selbst stürzte beim Anlauf auf die Pole-Position, blieb aber unverletzt. Er muss am Sonntag Startplatz 9 in Kauf nehmen. Doch der Schaden hält sich für den Ducati-Werkspiloten in Grenzen: Aleix Espargaró stürzte ebenfalls am Ende der Session – nur Position 10.

Für Fabio Quartararo (Yamaha) lief der Samstag noch bescheidener. Der Franzose stürzte im FP4 und verletzte sich am linken Mittelfinger. Auf Kurs zu einer Zeit für die Top-5 im Qualifying konnte der Yamaha-Star einen Sturz gerade noch abfangen, doch seine schnellste Runde verbesserte er nicht mehr. Er muss von Rang 12 ins Rennen auf dem 5,543 km langen Kurs gehen.

Der gesamte Verlauf des Qualifyings kann hier im Liveticker von SPEEDWEEK.com nachgelesen werden.

1. Jorge Martin (Ducati): «Auch die Pole auf Phillip Island war großartig, auch Austin. Ich hatte normalerweise immer das Gefühl für eine schnelle Runde und ich bin glücklich, dass das Gefühl jetzt wieder da ist. Es ist sehr wichtig, die Saison in dieser Art zu beenden. Ich hatte gedacht, dass sich noch jemand im zweiten Stint verbessern wird, also habe ich etwas mehr Druck gemacht. Es funktionierte gut, auch wenn ich zeitweise am Limit war und fast gestürzt wäre. Aber ich bin sehr glücklich und ich glaube, wir haben die Pace für den Sieg.»

2. Enea Bastianini (Ducati): «Ich bin sehr zufrieden mit diesem zweiten Platz. Wir haben einen guten Schritt seit gestern gemacht, denn da lief es noch nicht sehr gut. Wir haben uns auch in der Pace verbessert, aber im Qualifying ist es immer sehr eng. Ich hoffe, dass am Sonntag ebenfalls die Sonne scheint, dann können wir ein großartiges Rennen fahren.»

3. Marc Márquez (Honda): «Das Gefühl ist nicht da, aber zumindest die Runde hat geklappt. Ich habe sehr viel riskiert. Es hat mich überrascht, dass ich die Runden in Q1 und Q2 fast alle alleine fahren konnte. Normalerweise habe ich da viele Probleme. Alleine auf den beiden Geraden verliere ich mindestens drei Zehntel. Aus diesem Grund versuchen wir Honda-Jungs immer einen Windschatten zu erwischen. Ich weiß nicht, wie ich es in die erste Reihe geschafft habe, denn am Morgen waren wir hinten und hatten große Schwierigkeiten.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Sepang (22.10.):

1. Martin, Ducati, 1:57,790 min

2. Bastianini, Ducati, 1:58,246 min, + 0,456 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:58,454, + 0,664

4. Bezzecchi, Ducati, 1:58,490, + 0,700

5. Rins, Suzuki, 1:58,575, + 0,785

6. Marini, Ducati, 1:58,579, + 0,789

7. Morbidelli, Yamaha, 1:58,654, + 0,864

8. Viñales, Aprilia, 1:58,766, + 0,976

9. Bagnaia, Ducati, 1:58,862, + 1,072

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,935, + 1,145

11. Mir, Suzuki, 1:59,145, + 1,355

12. Quartararo, Yamaha, 1:59,215, + 1,425



Die weitere Startaufstellung:

13. Brad Binder, KTM, 1:59,053 min

14. Miller, Ducati, 1:59,064

15. Crutchlow, Yamaha, 1:59,256

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:59,278

17. Zarco, Ducati, 1:59,690

18. Oliveira, KTM, 1:59,699

19. Gardner, KTM, 1:59,803

20. Pol Espargaró*, Honda, 1:59,363

21. Alex Márquez, Honda, 2:00,008

22. Fernández, KTM, 2:00,077

23. Nagashima, Honda, 2:00,803

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:10,717



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)