Francesco Guidotti (KTM): Woran haperte es in Sepang?

Red-Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti analysiert im SPEEDWEEK.com-Interview die Schwächen von KTM in Sepang. «Wir brauchen mehr 'drive grip'», hielt der Italiener fest.

Mit den Plätzen 8 und 13 betrieb das österreichische Red Bull KTM Factory-Team mit Brad Binder und Miguel Oliveira beim Malaysia-GP Schadenbegrenzung. Denn nach den Startplätzen 13 und 19 hatte sich die Zuversicht für den 20-Runden-Wettkampf auf dem Sepang International Circuit in Grenzen gehalten.

Auf allen vier Werks-KTM wurde am Renntag zur Erinnerung an den verstorbenen Red-Bull-Chef Dietrich «Didi» Mateschitz ein Schriftzug mit der Aufschrift «Danke Didi» angebracht.

«Über das Rennen gibt es nicht viel zu sagen. Unsere Fahrer haben mit dem ‘drive grip’ Mühe gehabt, dadurch haben sie beim Rausfahren aus den Kurven 4, 14 und 15 Zeit verloren. An dieser Schwachstelle müssen wir arbeiten, weil sie unsere Performance fast überall beeinträchtigt. In diesen langsamen, engen Kurven leiden wir bei diesen heissen Verhältnissen sehr. Wenn die Fahrer die Bikes nach der Kurve aufrichten und das Gas aufdrehen, haben wir zu viel Wheelspin.»

Brad Binder klagte nach Platz 13 im Sepang-Qualifying auch über das immer noch mangelhafte Turning. Guidotti: «Ja, wenn du nicht mit genug Kurvenspeed in die Ecken reinfahren kannst, kannst du das Gas erst später aufdrehen als die Gegner. Dann hast du einen anderen Griplevel.»

Doch in Aragón, Motegi und Buriram sah es so aus, als seien diese Schwachstellen beseitigt worden, denn die KTM-Stars waren plötzlich Dauergäste im Qualifying-2. In Australien hingegen standen Brad Binder und Miguel Oliveira sogar nur auf den Grid Positions 16 und 24, wobei Oliveira von P21 auf P24 strafversetzt wurde.

«Ja, aber dort hatten wir andere Verhältnisse», gibt Guidotti zu bedenken. «In Phillip Island hätten wir mit einem besseren Start mit Brad viel weiter vorne landen können als Platz 10. Er war ja teilweise an siebter Position, aber Brad ist in Australien in der Startphase zweimal touchiert worden. Beim ersten Mal hat er sechs Plätze eingebüsst, beim zweiten Mal wieder drei. Aber was den Sepang-GP betrifft, gibt es nichts zu beschönigen. Wir hatten nicht genug ‘drive grip’.»

Immerhin: Binder und Oliveira halten sich in der Fahrer-WM auf den Plätzen 6 und 9. Dazu winkt Rang 4 in der Marken-WM (vor Suzuki und Honda), in der Team-WM wurde Rang 3 mjt vier Punkten Vorsprung gegenüber Pramac-Ducati verteidigt – das ist der langjährige Brötchengeber von Francesco Guidotti.

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.