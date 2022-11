Unbeständigkeit in MotoGP: Miller verweist auf Level

Erst beim WM-Finale in Valencia wird der MotoGP-Titel 2022 vergeben, nachdem die Anwärter im Laufe der Saison reihenweise Nuller verzeichnet haben. Die Sichtweise von Ducati-Werksfahrer Jack Miller.

Francesco «Pecco» Bagnaia geht mit 23 Punkten Vorsprung auf Fabio Quartararo als großer Favorit in das WM-Finale in Valencia. Dabei lag der Ducati-Werksfahrer nach dem Sachsenring-GP vor viereinhalb Monaten noch 91 Punkte hinter dem Titelverteidiger. Total verzeichnete Pecco in bisher 19 Saisonrennen zwar sieben Siege, dazu aber auch fünf Nuller. Seine durchschnittliche Punkteausbeute liegt bei 13,58 Punkten.

Zum Vergleich die durchschnittliche Ausbeute der Weltmeister:

Jahr

Weltmeister

Nuller in der Saison

Siege

Punkteschnitt

2021

F. Quartararo

1

5

15,44

2020

J. Mir

3

1

12,21

2019

M. Márquez

1

11

22,10

2018

M. Márquez

3

8

16,89



Dass die MotoGP-Stars in dieser Saison besonders unbeständig sind, bestätigte Bagnaias Teamkollege Jack Miller. «Absolut, ich war bis zum vierten DNF noch im WM-Kampf», gab er zu bedenken.

Tatsächlich war «JackAss» bis zu seinem unverschuldeten Ausfall im Heimrennen auf Phillip Island – dem drittletzten Grand Prix der Saison – rechnerisch noch ein Kandidat für den MotoGP-Titel.

Der Grund für die mangelnde Konstanz ist für den 27-jährigen Australier klar: «Es ist der Level im Moment. Jeder fährt auf so einem hohen, starken Level, um an jedem Wochenende den Speed zu bringen, den du einfach brauchst, um konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, das macht es ein bisschen schwieriger, so konstant zu sein, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit waren. Denn damals warst du mit mehr als einem Nuller nicht mehr dazu in der Lage, in den Titelkampf einzugreifen.»

«Die Menge an guten Bikes da draußen – an einem schlechten Tag hast du an manchen Wochenende Mühe, in die Punkte zu kommen. Das war bei mir in Mugello und Barcelona so: Ich hatte ein mieses Wochenende, ich war nicht so weit weg, aber ich habe um zwei Punkte gekämpft. In der Vergangenheit dagegen hattest du ein schlechtes Wochenende und warst Vierter oder Fünfter – maximal, und das war eine Niederlage. Dann kamst du zum nächsten Wochenende, das Motorrad war wieder auf dem Punkt und du musstest es nicht ‚überfahren‘», erklärte der vierfache MotoGP-Sieger.

«Heutzutage dagegen musst du es in manchen Bereichen oder auf manchen Strecken überfahren und das verursacht diese Inkonstanz. Der Level der Motorräder, der Level der Fahrer, der Level der WM, die Menge an Rennen – das spielt da alles mit», fasste Miller zusammen.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.