Phil Read: Trauerfeier im Livestream und letzte Runde

Der achtfache Motorrad-Weltmeister Phil Read starb am 6. Oktober 2022 im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in England. Nun wurde das Datum der Trauerfeier bekannt gegeben.

Phil Read hat in seiner aufregenden Karriere als Motorradrennfahrer 52 GP-Siege, 121 Podestplätze und insgesamt acht WM-Titel gefeiert. Der Engländer, der zuletzt unter der schweren Lungenkrankheit COPD und an einer Prostata-Krebserkrankung litt, gewann auf Yamaha, MV Agusta und Matchless GP-Rennen. Bei den legendären TT-Rennen auf der Insel Man holte er sich acht Siege.

Am 6. Oktober starb Phil Read, eine der größten Persönlichkeiten im Motorsport, in seinem Haus in Caterbury.

Nun meldete sich die Familie Read über Facebook bei den Fans und Anhängern von Phil Read. Seine Trauerfeier findet am 17. November um 13.15 Uhr GMT (14.15 Uhr MEZ) in Leatherhead, England statt.

«Die in Leatherhead stattfindende Veranstaltung ist eine Gelegenheit für die Familie Read und Phils Freunde, sich liebevoll von ‚The Prince of Speed' zu verabschieden», heißt es in der Mitteilung. «Die Teilnahme ist streng auf die Kapazität des Veranstaltungsortes beschränkt und wir bitten respektvoll, dass nur registrierte Gäste am Gottesdienst teilnehmen.»

Um sich zur Trauerfeier anzumelden, kann der folgende Link benutzt werden: https://www.eventbrite.co.uk/e/451692603737

«Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, steht ein Livestream der Trauerfeier online zur Verfügung, der bis zu 30 Tage im Nachhinein angesehen werden kann.» Details werden von der Read-Familie noch bekannt gegeben.

Im Mai 2021 plante Phil, der den Titel MBE (Member of the British Empire) trug, sein Begräbnis. Er sprach mit Sohn Roki über seine «letzte Runde». Dazu gab es in der Facebook-Nachricht ebenfalls eine Information.

«Im Jahr 2023 werden wir Phils Leben beim ‚Festival of 1000 Bikes‘ im Mallory Park, Leicester, voll und ganz feiern. Es war sein Wunsch, eine ‚letzte Runde‘ auf der Rennstrecke zu fahren, auf der Phil seine Rennkarriere begann und an die er sehr gute Erinnerungen hat. Wir hoffen, so viele von Ihnen dort zu sehen, um etwas Lärm zu machen und Phil stilvoll zu gedenken und zu ehren.»

Die Liste der GP-Sieger

1. Giacomo Agostini122

2. Valentino Rossi 115

3. Ángel Nieto 90

4. Marc Márquez 82

5. Rolf Biland 81

6. Mike Hailwood 76

7. Jorge Lorenzo 68

8. Mick Doohan und Dani Pedrosa, je 54

10. Phil Read 52

WM-Titelgewinne Phil Read

1964: 250 ccm auf Yamaha

1965: 250 ccm auf Yamaha

1968: 125 ccm auf Yamaha

1968: 250 ccm auf Yamaha

1971: 250 ccm auf Yamaha

1973: 500 ccm auf MV Agusta

1974: 500 ccm auf MV Agusta

1979: TT Formula 1 auf Honda