Livio Suppo (Suzuki): «Unser letzter Tanz» 02.11.2022 - 19:28 Von Tim Althof

© Gold & Goose Livio Suppo

Für das Suzuki-Werksteam geht es am kommenden Wochenende zum großen Finale in der MotoGP. Der Hersteller aus Hamamatsu zieht sich nach dem Rennen in Valencia aus der Welt des Motorsports zurück.