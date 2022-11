Miguel Oliveira: «Vier erfolgreiche Jahre bei KTM»

Miguel Oliveira will beim Finale in Valencia nochmals mit KTM angreifen

Der Portugiese Miguel Oliveira wird beim Valencia-Wochenende sein letztes Rennen für KTM bestreiten, ehe er 2023 bei Aprilia anheuern wird. Der zweifache Saisonsieger hat aber ein klares Ziel für das letzte Rennen.

Die Oliveira-KTM-Ära von knappen vier Saisons geht nach dem MotoGP-Finale in Valencia zu Ende. Das weiß auch der fünffache Laufsieger in der Motorrad-Königsklasse, der vor dem Startschuss ins letzte Wochenende klar macht, dass «das gesamte Team motiviert» dem letzten gemeinsamen Ritt gegenüber steht. Die Vorgabe ist einfach, denn die KTM-Werkstruppe will mit dem scheidenden Piloten «das Maximum» herausholen.

Die gemeinsame Story begann eigentlich schon zu Moto3-Zeiten, als Oliveira in der Saison 2015 mit sechs Saisonsiegen Vizemeister wurde. Nach dem Moto2-Debütjahr bei Leopard Racing im Jahr 2016, führte 2017 der Weg zurück auf ein KTM-Bike, mit der Truppe aus Mattinghofen wurde der Portugiese in den folgenden zwei Jahren ein Mal WM-Dritter und ein Mal WM-Zweiter.

Es folgte die Beförderung in die MotoGP, blieb das Debütjahr 2019 bei Tech3 aber noch ohne Sieg. Der Knoten platzte beim Steiermark-GP im Jahr 2020, Oliveira flitzte als Erster durch das Ziel und sollte seinen zweiten Sieg beim Heimspiel-Finale in Portiamo wiederholen.

2021 beließ er es bei einem Sieg, 2022 wurde seine Trophäensammlung um die Siegerpokale vom Indonesien-GP und Thailand-GP reicher. «Es waren vier erfolgreiche Jahre bei KTM», fasst Oliveira am Donnerstag kurz und knapp zusammen, auch wenn nicht immer «alles so gelaufen» sei, wie es sich «das Team vorgestellt» habe.

Dennoch festigt der aktuelle WM-Neunte: «Die Entwicklung ist klar zu sehen», auch wenn er «nicht alles erreicht», was er sich vorgenommen habe.

Wie der 27-Jährige aus Almada reflektiert, fühlte es sich «2019 nach dem richtigen Schritt an», zunächst beim KTM-Kundenteam Tech3 anzuheuern. Den Aufstieg ins Werksteam habe er sich «durch die Ergebnisse verdient», betont Oliveira weiter. «Künftig werde ich [bei Aprilia] wieder für ein Kundenteam fahren, habe dort aber eine gute Unterstützung.»

«Ich denke, es ist die richtige Zeit, weiterzuziehen und eine neue Challenge anzunehmen. Wie ich bereits gesagt habe, bin ich dankbar für die Chance, die ich bei KTM erhalten habe. Der erste Sieg wird mir lange in Erinnerung bleiben», rundet er ab.

Bevor die Saison ihre Pforten zum letzten Mal schließt, muss noch ein Rennen gefahren werden. In den Trainings will Oliveira deshalb die Zeit nutzen, um am Setup der RC16 zu arbeiten: «Für das gesamte Wochenende ist gutes Wetter vorhergesagt. Wir kämpfen immer noch mit der Beschleunigung und müssen das so schnell wie möglich beheben. Wir versuchen das Bike so abzustimmen, dass es eine gute Rotation bietet, aber auch schnell aus den Kurven herausbeschleunigt. Das wird eine Challenge.»