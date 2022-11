Zarco: «Hoffe, dass ich um die Top-5 fahren kann»

Johann Zarco erhofft sich in Valencia ein versöhnliches Saisonfinale

Johann Zarco zuletzt in Sepang

Der Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco hatte zuletzt Schwierigkeiten zu Rennbeginn, hofft aber in Valencia auf Besserung und auf das erste Top-5-Resultat seit Thailand.

Johann Zarco schließt die Asien-Tour mit gemischten Gefühlen ab, freut sich aber auf das Valencia-Wochenende, wo die MotoGP-Saison 2022 ihren Abschluss feiern wird. Der Pramac-Pilot rechnet vor dem ersten Training mit den Rennen in Japan, Thailand, Australien und Malaysia ab: «Ich habe etwas während der Asien-Tour gestrauchelt und nicht das Feeling auf dem Bike gehabt, das ich gerne gehabt hätte.

Für den vierfachen Podest-Fahrer in der Saison «wäre es eine Überraschung», wenn er sich in Valencia «sofort wohlfühlen und an den Sieg denken sollte.» Daran denke er aber nicht, er wolle lediglich «sein Bestes» geben.

Besonders der Rennstart und die ersten Runden machten Zarco während der Asien-Tour zu schaffen: «Es ist nicht normal, dass ich zu Beginn so viele Plätze verliere. Wir haben die Lösung noch nicht gefunden, aber ich hoffe, dass ich am Sonntag zu Beginn deutlich besser sein und um die Top 5 kämpfen werde.»

Überfahren will er die Desmosedici GP22 allerdings nicht, denn er fürchtet als Reaktion dessen «einen großen Unfall.» Zwar mache es «keinen Unterschied», ob ein Rennen in Europa oder Asien stattfindet, dennoch sei laut dem 103-fachen MotoGP-Starter «das Malaysia-Wochenende das schlechteste» gewesen.

Für das finale Gastspiel in Katalonien sieht er Ducati-Werkskollege Pecco Bagnaia aufgrund des WM-Kampfs im Rennen «vielleicht nicht so stark wie letztes Jahr», schätzt aber «Enea Bastianini sehr stark» ein. Der Gresini-Ducati-Pilot kämpft gegen Aleix Espargaró um den dritten WM-Platz.

Am Dienstag wird die Pramac-Ducati bei den Tests zu sehen sein. Doch Zarco versichert, dass der Fokus nicht auf 2023 liegt: «Wir bereiten uns am Dienstag nicht auf 2023 vor. Du machst lediglich ein paar Tests, [mit den Daten] kann das Team über den Winter arbeiten.»

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.