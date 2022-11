Brad Binder (KTM/10.): «Kann hier gut abschneiden»

Rd Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder verlor am Freitag in Valencia im FP2 im dritten Sektor viel Zeit, weil er das Ride Height Device nicht aktivierte.

Brad Binder schaffte am Freitag mit der Red Bull Factory KTM auf dem 4,005 km langen Ricardo Tormo Circuit mit den 5 Rechtskurven und neun Linkskurven und der 876 Meter langem Zielgeraden die zehntbeste Zeit. «Der heutige Tag war ziemlich in Ordnung», stellte der Südafrikaner fest. «Wir haben den Tag mit dem Ausprobieren von Updates beginnen, es handelte sich um kleine Änderungen am Chassis, die wir für die nächste Saison testen. Das fühlte sich recht gut an, es gab Vorteile, aber es waren auch starke Nachteile spürbar. heute habe ich meine Zeit zwischen zwei unterschiedlichen Bikes aufgeteilt, morgen werden wir uns auf nur eines konzentrieren. Dann werden wir besser sehen, wie weit wir pushen können. Denn das Front-End-Feeling beim neuen Chassis unterscheidet sich deutlich vom bisherigen Rahmen.»

«Das neue Chassis hat mit beim Drive etwas geholfen, aber wir haben damit viel Feeling zum Vorderreifen verloren. Wir sind damit vorne ziemlich ans Limit gekommen. Wir werden ein paar Änderungen für den Samstag machen und das Set-up beim neuen Chassis verbessern.»

Der Red Bull-KTM-Star verriet: «Ich habe die besten Rundenzeiten heute mit dem modifizierten Chassis geschafft, aber wir hatte auf den schnellsten Runden kleine Probleme, weil ich mein Ride Height Device im dritten Sektor nicht aktiviert habe. Ich war also im FP2 in beiden ‚time attacks‘ mit dem lahmgelegten Ride Height Device unterwegs… Das hat viel Zeit gekostet. Wir wissen also, dass wir noch Spielraum für bessere Rundenzeiten haben.»

Binder kam in Australien und Malaysia im Qualifying nur auf die Startplätze 16 und 13. Traut er sich in Valencia wieder mehr zu?

Binder: «Ich würde gerne sagen, dass Valencia eine Strecke ist, die besser zu unserem Motorrad passt. Ich bin zuversichtlich, dass ich hier gut abschneiden kann.»

Brad Binder hat in diesem Jahr noch kein MotoGP-Rennen gewonnen – im Gegensatz zu 2020 und 2021, als er in Brünn und Spielberg siegreich blieb.

«Ja, das macht mir zu schaffen. Es wäre das erste Mal seit 2017, dass ich keinen WM-Lauf gewinne. meine Bilanz in diesem Jahr ist nicht gut genug. Ich möchte sicherstellen, dass wir die Saison mit einem Höhepunkt beenden», hat sich der aktuelle WM-Sechste vorgenommen.»

MotoGP, Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (4.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,217 min

2. Martin, Ducati, + 0,105 sec

3. Miller, Ducati, + 0,128

4. Marc Márquez, Honda, + 0,173

5. Bastianini, Ducati, + 0,177

6. Oliveira, KTM, + 0,205

7. Zarco, Ducati, + 0,207

8. Quartararo, Yamaha, + 0,225

9. Bagnaia, Ducati, + 0,230

10. Brad Binder, KTM, + 0,302

11. Rins, Suzuki, + 0,490

12. Viñales, Aprilia, + 0,597

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,673

14. Mir, Suzuki, + 0,787

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,799

17. Alex Márquez, Honda, + 0,931

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,032

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,128

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,381

21. Remy Gardner, KTM, + 1,578

22. Nakagami, Honda, + 1,455

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,545

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,203

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (4.11.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,399 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,071

4. Miller, Ducati, + 0,143

5. Rins, Suzuki, + 0,165

6. Zarco, Ducati, + 0,285

7. Martin, Ducati, + 0,363

8. Oliveira, KTM, + 0,376

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,383

10. Mir, Suzuki, + 0,410

11. Marini, Ducati, + 0,457

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,482

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,516

14. Bastianini, Ducati, + 0,518

16. Remy Gardner, KTM, + 0,578

16. Viñales, Aprilia, + 0,594

17. Bagnaia, Duacti, + 0,600

18. Alex Márquez, Honda, + 0,669

19. Pol Espargaró, Honda, + 0,717

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,760

21. Crutchlow, Yamaha, + 0,875

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,205

23. Nakagami, Honda, + 1,583

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,570