Bastianini: «Pecco 2023 der, den es zu schlagen gilt»

Enea Bastianini untermauerte in Valencia am Freitag mit Platz 5 seine Ambitionen auf den dritten WM-Rang. Beim Saisonfinale wirft er auch schon einen Blick auf sein neues MotoGP-Abenteuer im Ducati Lenovo Team.

«Es war ein guter Tag. Im Vorjahr habe ich hier schlechter angefangen, deshalb bin ich zufrieden. Ich habe auch ein Motorrad, dass es mir erlaubt, mehr das zu tun, was ich will», fasste Enea Bastianini nach seinem fünften Platz am Freitag in Valencia zusammen. Dann ergänzte er mit einem Schmunzeln: «Am Vormittag war es ein bisschen traumatisch, wieder auf so einer kleinen Strecke zu fahren. Das war echt merkwürdigt. Im FP2 haben wir es aber gut hingebracht, der Wind war auch etwas schwächer und mir ist es gelungen, entspannter zu arbeiten.»

«Die ‚time attack‘ ist gut gelaufen. Mit Sicherheit muss ich mich im dritten Sektor und in der letzten Kurve noch verbessern, dort fällt es mir ein bisschen schwerer. Auf dem Rest der Strecke sind wir recht schnell», ging der Gresini-Ducati-Pilot näher ins Detail. «Die Pace ist nicht schlecht. Ich war im FP2 viel konstanter als am Vormittag und habe weniger Fehler gemacht. Am Samstag müssen wir für das Rennen sicherlich noch einen kleinen Schritt machen.»

Zumindest am ersten Trainings-Tag ließ Bastianini seinen Rivalen um den dritten WM-Rang, Aprilia-Ass Aleix Espargaró, klar hinter sich. Darauf angesprochen winkte die «Bestia» ab: «Ich konzentriere mich mehr auf meine Fahrweise als darauf, wo die anderen sind. Aber ja, besser so. Ich glaube, dass ich recht konkurrenzfähig bin. Wir haben die Chance, den dritten WM-Rang zu holen, und ich werde diese Chance bestmöglich nutzen.»

Sein künftiger Teamkollegen Pecco Bagnaia hat mit 23 Punkten Vorsprung auf Fabio Quartararo dagegen beste Chancen, sich am Sonntag erstmals zum MotoGP-Weltmeister zu küren. «Ich muss sagen, dass es nicht einfach ist, mit so einer Situation umzugehen», weiß der Moto2-Weltmeister von 2020. «Du weiß, dass sich dein Leben verändert – vor allem mit dem ersten Titel. Ich erinnere mich, dass ich in der Nacht vor dem Rennen kein Auge zugemacht habe, weil ich wusste, dass ich Weltmeister werden könnte. Das muss man ein bisschen managen, aber ich glaube, dass er in einer Situation ist, in der er ziemlich ruhig bleiben kann.»

Die Ducati-Lenovo-Box 2023 mit dem potentiellen Weltmeister zu teilen, schreckt Bastianini nicht ab. «Wie bei allem gibt es Vor- und Nachteil», meinte Enea dazu. «Pecco wird im nächsten Jahr der sein, den es zu schlagen gilt. Das kann auch zusätzliche Motivation sein. Vor allem ist es für mich schön, wenn ich mich mit dem Weltmeister messen kann.»

MotoGP, Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (4.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,217 min

2. Martin, Ducati, + 0,105 sec

3. Miller, Ducati, + 0,128

4. Marc Márquez, Honda, + 0,173

5. Bastianini, Ducati, + 0,177

6. Oliveira, KTM, + 0,205

7. Zarco, Ducati, + 0,207

8. Quartararo, Yamaha, + 0,225

9. Bagnaia, Ducati, + 0,230

10. Brad Binder, KTM, + 0,302

11. Rins, Suzuki, + 0,490

12. Viñales, Aprilia, + 0,597

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,673

14. Mir, Suzuki, + 0,787

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,799

17. Alex Márquez, Honda, + 0,931

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,032

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,128

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,381

21. Remy Gardner, KTM, + 1,578

22. Nakagami, Honda, + 1,455

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,545

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,203

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (4.11.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,399 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,071

4. Miller, Ducati, + 0,143

5. Rins, Suzuki, + 0,165

6. Zarco, Ducati, + 0,285

7. Martin, Ducati, + 0,363

8. Oliveira, KTM, + 0,376

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,383

10. Mir, Suzuki, + 0,410

11. Marini, Ducati, + 0,457

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,482

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,516

14. Bastianini, Ducati, + 0,518

16. Remy Gardner, KTM, + 0,578

16. Viñales, Aprilia, + 0,594

17. Bagnaia, Duacti, + 0,600

18. Alex Márquez, Honda, + 0,669

19. Pol Espargaró, Honda, + 0,717

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,760

21. Crutchlow, Yamaha, + 0,875

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,205

23. Nakagami, Honda, + 1,583

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,570