Valencia FP2: Luca Marini vorne, Marc Márquez Vierter

Marc Márquez stürzte am Freitag zweimal

Mooney VR46 Racing Team-Fahrer Luca Marini beendete den ersten Tag beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia an der Spitze. Fabio Quartararo und Pecco Bagnaia landeten beide in den Top-10.

Yamaha-Ass Fabio Quartararo fuhr im ersten freien Training der MotoGP-Klasse in Valencia auf Platz 1. Der Franzose setzte eine beste Rundenzeit von 1:31,399 min und war damit 0,035 Sekunden vor Marc Márquez (Honda) und 0,071 Sekunden vor KTM-Werksfahrer Brad Binder. Quartararos WM-Gegner Pecco Bagnaia kam mit seiner Ducati GP22 nur auf Platz 17 (+ 0,6 sec).

Am Nachmittag zum FP2 zeigte das Thermometer bei Sonnenschein am Circuit Ricardo Tormo 24 Grad Lufttemperatur, 5 Grad mehr als am Morgen. Die Streckentemperatur blieb mit 36 Grad jedoch unverändert.

Bereits in seiner ersten schnellen Runde verbemste sich Bagnaia in Kurve 8. Der Italiener musste den Notausgang wählen, machte sich gleich danach bereit für eine neue Runde. Alex Rins fuhr hingegen mit seiner Suzuki GSX-RR eine neue Bestzeit an diesem Wochenende – 1:31,238. min.

Franco Morbidelli stürzte bereits nach fünf Minuten in Sektor 1. Er blieb unverletzt und rannte zurück zu seiner Box. Auch sein Landsmann Fabio Di Giannantonio (Ducati) hatte einen Sturz zu verzeichnen, er fiel in Kurve 2.

Dann erwischte es Marc Márquez zum zweiten Mal an diesem Tag. Im FP1 stürzte er in Kurve 2, jetzt erwischte es ihn in der schnellen ersten Kurve. Er blieb ebenfalls unverletzt. Dann setzte Quartararo eine neue Bestzeit mit 1:31,149 min. Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record steht seit 2016 bei 1:29,401 min, gehalten von Jorge Lorenzo. Der Rundenrekord im Rennen von Vorjahressieger Pecco Bagnaia ist eine 1:31,042 min.

Nach zehn Minuten stürzte auch Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró in Kurve 5. Der WM-Dritte lief sichtlich genervt, aber unverletzt zurück zu seiner Mannschaft in der Boxengasse.

15 Minuten der Session sind absolviert und Quartararo führt vor Luca Marini (Ducati), Jack Miller (Ducati), Alex Rins und KTM-Fahrer Miguel Oliveira. Pecco Bagnaia lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 13, 0,512 Sekunden hinter dem WM-Zweiten an der Spitze. Auffallend: Bagnaia machte viele kleinere Fehler und brach einige Runden mit verschiedenen Gestiken vorzeitig ab.

Zur Halbzeit der Session stürzte Cal Crutchlow (Yamaha) in Kurve 2 – Fahrer okay. Zu diesem Zeitpunkt lagen Fabio Quartararo auf Platz 1 und Fabio Di Giannantonio auf Platz 23 nur 0,983 Sekunden auseinander. Darryn Binder (Yamaha) hatte auf Platz 24 allerdings 2,1 Sekunden Rückstand auf den MotoGP-Weltmeister.

Dann übernahm Luca Marini die FP2-Führung: 1:31,110 min. Cal Crutchlow, Franco Morbidelli und Aleix Espargaró waren dann die ersten Fahrer, die acht Minuten vor dem Schwenken der Zielflagge mit weichen Hinterreifen auf die vier Kilometer lange Strecke gingen. Die anderen Piloten folgten dem Trio.

Zunächst setzte Morbidelli eine neue Referenz, doch Miller fuhr umgehend schneller. Der Australier setzte eine 1:30,608 min. Marini konterte zwei Minuten vor dem Ende mit einer erneuten Bestzeit. Auch Marc Márquez setzte sich wieder in die Top-3. Auch Bagnaia gelang der Sprung auf den zwischenzeitlichen zweiten Platz.

Marini behielt die Freitagsbestzeit, eine Zehntel vor Markenkollege Jorge Martin, Jack Miller holte sich Platz 3. Marc Márquez und Enea Bastianini (Ducati) komplettierten die Top-5. Die beiden Titelkandidaten Fabio Quartararo und Pecco Bagnaia beendeten den Freitag in Valencia auf den Plätzen 8 und 9.

MotoGP, Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (4.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,217 min

2. Martin, Ducati, + 0,105 sec

3. Miller, Ducati, + 0,128

4. Marc Márquez, Honda, + 0,173

5. Bastianini, Ducati, + 0,177

6. Oliveira, KTM, + 0,205

7. Zarco, Ducati, + 0,207

8. Quartararo, Yamaha, + 0,225

9. Bagnaia, Ducati, + 0,230

10. Brad Binder, KTM, + 0,302

11. Rins, Suzuki, + 0,490

12. Viñales, Aprilia, + 0,597

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,673

14. Mir, Suzuki, + 0,787

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,799

17. Alex Márquez, Honda, + 0,931

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,032

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,128

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,381

21. Remy Gardner, KTM, + 1,578

22. Nakagami, Honda, + 1,455

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,545

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,203

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (4.11.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,399 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,071

4. Miller, Ducati, + 0,143

5. Rins, Suzuki, + 0,165

6. Zarco, Ducati, + 0,285

7. Martin, Ducati, + 0,363

8. Oliveira, KTM, + 0,376

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,383

10. Mir, Suzuki, + 0,410

11. Marini, Ducati, + 0,457

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,482

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,516

14. Bastianini, Ducati, + 0,518

16. Remy Gardner, KTM, + 0,578

16. Viñales, Aprilia, + 0,594

17. Bagnaia, Duacti, + 0,600

18. Alex Márquez, Honda, + 0,669

19. Pol Espargaró, Honda, + 0,717

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,760

21. Cruztchlow, Yamaha, + 0,875

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,205

23. Nakagami, Honda, + 1,583

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,570