Viñales (Aprilia/DNF): «Müssen uns verbessern»

Maverick Viñales beendete das Valencia-Rennen nicht. Der Aprilia-Pilot beklagte sowohl die verpassten Ergebnisse als auch einen besseren WM-Rang.

Für den Aprilia-Fahrer Viñales endete das Gastspiel auf dem Circuit Ricardo Tormo mit dem dritten Nuller in Serie. Der Spanier musste eine bittere Pille schlucken und beklagte weitere technische Probleme an der RS-GP 22: «Heute hatte ich ein Bremsproblem, ich habe 50 Meter früher gebremst und habe die Strecke trotzdem verlassen. Es ist eine Schande.»

Viñales glaubt zwar, dass er um Spitzenpositionen hätte kämpfen können, allerdings weiß er nicht, wie er den Ausfall aufarbeiten soll. Klar ist lediglich: «Das Team muss sich verbessern. Gerade in der ersten Hälfte haben wir kein Set-up gefunden», beklagte er weiter.

Maverick Viñales, 2022 immerhin dreimal auf dem Podest, merkte an, dass ihn diese Probleme im Rennen zurückgeworfen haben. Er betonte: «Es ist schade für uns, weil wir Dritter in der Fahrer- und Zweiter in der Team-WM hätten werden können.»

Für den Test am Dienstag wisse er nicht, ob das Team neue Teile bringen werde oder nicht, wie er abschließend bemerkte.

Aprilia-Rennchef Massimo Rivola: «Maverick hat uns berichtet, dass er so schwerwiegende Probleme mit der Front gehabt hat, dass er fast in jeder Kurve in Sturzgefahr kam.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.