Luca Marini (Ducati/7.): «Habe Fortschritte gemacht»

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) blickt auf ein erfolgreiches MotoGP-Saisonfinale zurück und macht seine Ziele für die Saison 2023 fest.

Noch am Freitag war Marini der schnellste Fahrer, am Sonntag sprangen Rang 7 und neun weitere WM-Punkte heraus. Der 25-Jährige resümierte seinen GP-Sonntag: «Ich hatte ein sehr gutes Rennen und konnte mir die Reifen perfekt einteilen. Auf der Bremse konnte ich immer sehr viel Zeit gewinnen.»

Allerdings: «Wir hatten Probleme mit der Motortemperatur. Ich weiß nicht warum, denn wir hatten diese Probleme vorher nicht. Die ersten acht Runden hatte ich einen Alarm im Dashboard, dass ich langsamer fahren soll. Tatsächlich beschleunigte das Bike nicht mehr so gut.»

Trotz der Probleme mit dem Motor machte der Mooney-VR46-Ducati-Pilot deutlich: «Aber ich war wirklich glücklich über das Bike, ich hatte eine sehr gute Pace. Ich habe im Vergleich zum Saisonbeginn Fortschritte gemacht.»

Marini hatte im Verlauf des Rennens sogar noch Landsmann und Weltmeister «Pecco» Bagnaia vor der Brust. Ihm sei das fehlende Winglet am Werks-Ducati-Bike allerdings nicht aufgefallen, berichtete der Moto2-Vizeweltmeister von 2020: «Ich dachte, er fährt das Rennen sicher zu Ende, was in meinen Augen eine schlaue Wahl war, weil Fabio ohnehin nicht das Rennen gewinnen konnte.»

Weil er aber nicht die rote Desmosedici GP22 bewundern wollte, sondern noch sein eigenes Rennen gegen Miguel Oliveira (KTM/5.) und Joan Mir (Suzuki/6.) zu fahren hatte, fackelte Marini nicht lange. «In der ersten Runde hinter Pecco habe ich nach der richtigen Stelle gesucht, um ihn sauber zu überholen, weil ich gegen Miguel und Joan gekämpft habe. In der zweiten Runde hinter ihm konnte ich ihn sauber überholen und die Lücke nach vorne schließen.»

Auch wenn Marini in der Saison 2022 mit zwei vierten Plätzen am Podest kratzte, machte der Italiener nach dem Titelgewinn von Landsmann Bagnaia klar: «Ich denke, du musst, wenn du um den Titel mitfahren willst, bei einem Werksteam sein. Das beweist der Trend in der MotoGP. Wenn ein Nicht-Werksfahrer das Gegenteil beweist, hoffe ich, dass ich um die Top-Platzierungen kämpfen kann.»

Und er fügt im nächsten Satz an: «Wenn du nächstes Jahr um die Meisterschaft fahren willst, musst du dieses Jahr in den Top-5 abgeschlossen haben. Als 12. bin ich zu weit weg, der nächste Schritt ist, 2023 in den Top-5 zu landen.»

Die ersten Schritte sollen Zwischenerfolge wie «gute Qualifyings und Kämpfe um das Podest» sein, auch wenn er die Hoffnung hegt, dass «die Sprintrennen 2023 vielleicht das Bild ein wenig ändern können.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden





MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.





Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.