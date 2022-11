Bastianini (Ducati): «Das Bike fühlt sich besser an»

Enea Bastianini beendete den Testtag als Neo-Werksfahrer auf Rang 10. Der Italiener schloss den Valencia-Test mit einem positiven Gefühl ab.

Enea Bastianini hat seinen ersten Tag beim Ducati-Werksteam absolviert. «La Bestia» erklärte, dass er aufgeregt vor dem Testtag beim neuen Arbeitgeber gewesen sei, der Dienstag unter dem Strich aber seinen Erwartungen entsprochen habe.

Der Abgang von Gresini Racing ließ sich einen Vergleich zwischen der Desmosedici GP21 aus der Vorsaison und seinem neuen Bike beim Ducati-Werksteam nicht nehmen: «Das neue Bike fühlt sich ein wenig stabiler am Heck an, auch das Anfahren in die Kurve scheint besser zu sein.»

Weiter: «Wir haben neue Teile probiert, mein Gefühl ist, dass wir kompetitiv sind. Jetzt müssen wir die Daten überprüfen.» Bastianini betonte weiter, dass er mit Teamkollege Francesco Bagnaia im Austausch stand, um zu verstehen, welche Teile besser und welche schlechter funktionierten.

Doch nicht nur die Kommunikation mit Bagnaia schien zu passen, auch mit seinem neuen Crew Chief verstehe sich «La Bestia»: «Ich mag es, mit ihm zu arbeiten. Wir gehen das seriös an, die Arbeit heute war gut.»

Der Neo-Werksfahrer rundete ab, aufgrund des Engagements an der Seite von Bagnaia, keinen Druck zu verspüren.

Valencia-Test, MotoGP (8.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773