Taka Nakagami: Positiver Test, aber erneute Operation

Für LCR-Honda-Fahrer Takaaki Nakagami lief der MotoGP-Test am Dienstag in Valencia nach seinen Vorstellungen, doch im Nachgang muss er sich in Japan erneut an der Hand operieren lassen.

Beim Zusammenstoß mit Honda-Markenkollege Marc Márquez in Aragón verletzte sich Taka Nakagami an der Hand, als er zu Sturz kam. Der Japaner fuhr zwar noch den GP von Japan, aber anschließend ließ er sich am kleinen Finger operieren und fiel bis zum Finale in Valencia aus.

Auch beim MotoGP-Wochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo kämpfte der 30-Jährige noch mit den Nachwirkungen, aber das hinderte ihn nicht daran, das Rennen und den Dienstag-Test zu absolvieren. Nach dem Test, den er auf Platz 19 mit einer Sekunde auf Spitzenreiter Luca Marini (Ducati) beendete, zog der Honda-Fahrer ein Fazit.

«Es war ein langer Tag, wir haben direkt von Beginn an am Morgen sehr viele Runden zurückgelegt. Wir haben ein paar verschiedene Pakete und Chassis getestet und uns auf die Elektronik fokussiert», erklärte Nakagami. «Das Team hat am Wochenende und auch beim Test großartig gearbeitet, deshalb bin ich recht glücklich mit der Performance.»

Nakagami muss in der nächsten Zeit noch mal «unters Messer», denn er kann den kleinen Finger der rechten Hand noch immer nicht durchstrecken. «Die Saison 2022 ist nun vorbei und ich werde zurück nach Japan reisen, um eine weitere Operation an meiner rechten Hand zu bekommen. Anschließend kann ich mich erholen und auf den ersten Test 2023 in Malaysia vorbereiten», lautete seine Prognose für die kommenden Wochen.

Valencia-Test, MotoGP (8.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773