Marini: «Pecco wäre auch ohne Akademie Weltmeister»

Ducati-Pilot Francesco Bagnaia ist Teil von Rossis VR46 Riders Academy und krönte sich als erster Absolvent zum MotoGP-Weltmeister. Kumpel Luca Marini erklärte, wie viel der Akademie-Lehren hinter dem Titel steckte.

In Italien war am vergangenen Sonntag nach dem MotoGP-Rennen im spanischen Valencia wohl kein Stein mehr auf dem anderen. Francesco Bagnaia (Ducati) holte als erster Italiener seit Valentino Rossi 2009, als erster Ducati-Pilot seit Casey Stoner 2007 und als erster Italiener auf einem italienischen Bike seit Giacomo Agostini 1972 (damals MV Agusta) zum Titel in der Motorrad-Königsklasse aus.

Luca Marini, Landsmann von «Pecco» und Fahrer im Rossi-Rennstall Mooney VR46 Racing, machte kurz nach dem Titelgewinn des Ducati-Piloten klar, dass Bagnaias Titel nicht der entscheidende Beweis für den Erfolg der VR46 Riders Academy gewesen ist. «Viel mehr sehe ich das so: Vier Akademie-Fahrer sind in der MotoGP, die alle einen langen Weg gegangen sind. Wir hätten nie gedacht, in der MotoGP zu landen, aber wir sind hier. Hoffentlich können künftig nicht nur vier, sondern fünf Fahrer um Siege in der MotoGP kämpfen.»

Sekunden später führte der Mooney-VR46-Pilot weiter aus: «Ich denke, dass jeder seinen Weg findet. Du brauchst keine Akademie, du brauchst nur Stärke und Talent. Du musst viel arbeiten, intelligent und mental stark sein. Pecco hat das gezeigt und ich denke, dass er auch ohne Akademie Weltmeister geworden wäre.»

Aber: «Ich weiß nicht, ob Pecco seine Karriere in der Moto3 ohne Akademie hätte fortsetzen können. Das ist vielleicht die bessere Frage. Ohne der Akademie hätte ich vielleicht auch nicht in die Moto2 gehen können. Das war aber der Schlüssel, um heute hier zu sein.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.