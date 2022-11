Franco Morbidelli denkt um: Jetzt ein anderer Fahrer?

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli spricht über sein sehr durchwachsenes MotoGP-Jahr 2022 und seine Wandlung zum «aggressiven» M1-Dompteur.

Franco Morbidelli kreuzte beim MotoGP-Finale auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia am Sonntag die Ziellinie als Zehnter – unmittelbar hinter dem neuen Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia. Unglaublich: Für den VR46-Riders-Academy-Schützling den Yamaha-Teamkollegen von Fabio Quartararo war es das zweitbeste Saisonergebnis 2022!

Fakt ist zudem: WM-Rang 19 und die mickrigen 42 WM-Punkte sind am Ende der Saison eine echte Niederlage für den ehemaligen MotoGP-Vize-Weltmeister, der noch einen gültigen Vertrag bei Yamaha besitzt. «Es ist jetzt auch der Moment, um über die ganze Saison nachzudenken», bekannte Morbidelli nach dem Finale.

Der Italiener, dessen Mutter aus Brasilien kommt und der die Moto2-Weltmeister von 2017 gewonnen hat, zeigt sich demütig: «Ich muss am Ende danke an meine Crew und an Yamaha sagen. Sie haben weitergemacht als es klar wurde, dass es für mich schwer wird, das volle Potenzial aus dem Motorrad herauszuziehen.»

Morbidelli setzt nach: «Sie haben bei Yamaha immer an mich geglaubt und arbeiten auch jetzt weiter daran, damit ich das Bike noch besser nutzen kann. Ich kann jetzt den Speed aus dem Bike verwerten.»

«Morbido» beendete den Dienstag-Test auf Platz 14 und gestand schließlich: «Ich bin am Ende happy, weil ich meinen Stil komplett ändern konnte – von einem sanften zu einem extrem aggressiven Fahrer. Es freut mich, wie eng mir Yamaha hier beigestanden ist. Okay, es war eine harte Saison. Aber mit einem Happy-end, würde ich sagen. Jetzt freue ich mich auf die neue M1-Yamaha für 2023.»

Valencia-Test, MotoGP (8. November):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.