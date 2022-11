Francesco Bagnaia: «Silverstone-GP war der Schlüssel»

Ducati-Pilot Francesco Bagnaia erlebte beim Valencia-GP eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Für den neuen MotoGP-Weltmeister war die Fahrt zum Erfolg alles andere als eine Sonntagsausfahrt.

Für Francesco Bagnaia ging beim Saisonfinale auf dem 1999 erbauten Circuit Ricardo Tormo ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der Italiener machte es seinem Idol Valentino Rossi nach und krönte sich zum MotoGP-Weltmeister, vier Jahre nachdem der Ducati-Fahrer sich die Krone der Moto2 aufsetzen durfte.

Doch für den 25-Jährigen verlief das Valencia-Rennen, das der 67-fache MotoGP-Starter mit einem Vorsprung von 23 Punkten auf WM-Rivale Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) anging, alles andere als gemütlich.

«Pecco» reflektierte: «Das Rennen war das schlechteste in der gesamten Saison. Der Start ist zwar gut verlaufen und ich hatte ein enges, aber respektvolles Duell mit Fabio, aber als ich mein Winglet verloren habe, hat sich mit jeder Runde das Fahrverhalten verschlechtert. Ich hatte große Sorge, dass ich aufgrund des fehlenden Winglets vielleicht sogar stürze und Fabio aufgrund des Siegs Weltmeister wird. Ich habe während dem Rennen begonnen, die verbleibenden Runden zu zählen. Allerdings fühlte es sich dadurch immer länger an. Aber als ich durch das Ziel gefahren bin und gesehen habe, dass ich Weltmeister bin, war das ein unglaubliches Gefühl. Ich habe angehalten und habe begonnen, wie ein Kind zu weinen.»

«Ich hatte das ganze Wochenende Probleme und deshalb die Sorge, dass ich 15. werde und Fabio gewinnt. Doch nach dem Warm-Up ist mir eine große Last von den Schultern gefallen, wusste aber, dass das Rennen psychologisch gesehen nicht einfach werden würde», fügte der Vizeweltmeister der Vorsaison an.

Aber: «Wir können, auch wenn ich nur versucht habe, das Punktepolster gegenüber Fabio zu verwalten, stolz auf uns sein. Wir haben uns in die WM zurückgekämpft und uns mit den richtigen Resultaten vor dem Finale in die Position gebracht. Wir haben versucht, Fabio während dem Rennen ein wenig zu ärgern, um seinen Rückstand zum Führenden zu vergrößern. Das ist uns auch gelungen.»

Die Erkenntnis, dass «Pecco» doch noch ein Wort im Titelkampf mitsprechen kann, kam dem Ducati-Fahrer erst nach dem Grand Prix in Silverstone. «Ich habe nach dem Silverstone-GP einen Weg gefunden, konstanter zu werden und denke, dass das auch der Schlüssel war. Denn ich konnte die Lücke zu Fabio immer weiter schließen.»

Quartararo führte die Weltmeisterschaft zeitweise mit 91 Punkten Vorsprung an, der Franzose verpasste den zweiten MotoGP-Titel in Folge nach dem Saisonfinale in Valencia allerdings um 17 Punkte.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.