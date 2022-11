Carmelo Ezpeleta: Publikumserfolg beim Valencia-GP

Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta ist überzeugt, beim Valencia-GP hätten am Sonntag (6.11.) mehr als 100.000 Tickets verkauft werden können. Und er meint: «Durch die Sprintrennen werden die Events 2023 noch attraktiver.»

Mit 92.166 Zuschauern am Renntag (6. November) zählte der «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo zu den bestbesuchten Grand Prix-Events in der Saison 2022. Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer (CEO) von MotoGP-Promoter Dorna Sports S.L., war die Erleichterung über das volle Haus beim WM-Finale anzusehen. Denn es fanden in diesem Jahr in Europa (auch in Spanien und Italien) einige Grand Prix mit enttäuschenden Besucherzahlen statt.

«Valencia war ein sehr guter Event», hielt Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Der Veranstalter hätte eventuell noch mehr Tickets verkaufen können. Denn im Jahr 2018 wurden noch 10.000 zusätzliche temporäre Tribünenplätze errichtet. Darauf wurde diesmal verzichtet, weil der Organisator befürchtete, dass alle drei Weltmeisterschaften vorher entschieden werden. Ich bin überzeugt, sie hätten diese 10.000 Karten auch verkaufen können, wenn die WM-Titel in der Moto2 und MotoGP nicht mehr auf dem Spiel gestanden wären.»

Und der Zustrom geht weiter. «Am Montag nach dem WM-Finale sind bereits 35 Prozent der Tickets für 2023 verkauft gewesen», ergänzte der Dorna-CEO.

Als erfolgreichster Veranstalter in der Saison 2022 tat sich der ADAC mit dem GP von Deutschland auf dem Sachsenring hervor. Nicht weniger als 202.232 Besucher lockte der WM-Lauf in Hohenstein-Ernstthal an.

«Ich glaube, mit dem neuen Sprintrennen am Samstag um 15 Uhr können wir den Grand Prix in Sachsen noch attraktiver machen», meint der 76-jährige Spanier, dessen Unternehmen die kommerziellen GP-Rechte im Herbst 1991 vom Motorradweltverband FIM erworben hat.