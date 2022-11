Tavullia: Neue Stars beim 100 km der Campioni?

Valentino Rossi hat bisher nur Danilo Petrucci als prominenten Gaststarter für seine «100 km der Meister» angekündigt. Aber das Startfeld des Flat-Track-Events kann sich bereits sehen lassen.

Der neunfache Motorrad-Weltmeister und heutige Sportwagen-Rennfahrer Valentino Rossi hat die Teilnehmerliste für die 8. Ausgabe der «100 km die Campioni» auf der MotoRanch in Tavullia noch nicht veröffentlicht. Als Fixstarter gelten jedoch am 25./26. November Asse wie MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Franco Morbidelli und Valentino Rossi, die aus der MotoGP-Klasse kommen. Aus der Moto2-WM werden vopraussichtlich Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Jake Dixon sowie Mattia Pasini der Einladung des 43-jährigen Hausherrn folgen. Und die Moto3-Truppe sollte aus Piloten wie Alberto Surra, Andrea Migno, Dennis Foggia und Stefano Nepa bestehen.

Ob auch wieder namhafte Kollegen wie Chaz Davies, Iker Lecuona, Tito Rabat, Stefano Manzi, Maverick Viñales, Alex Rins und so weiter antreten ist offen. Der Name eines prominenten Fahrers ist bereits durchgesickert: Danilo Petrucci wird nach fünf Jahren wieder in Tavullia antreten. Der zweifache MotoGP-Sieger hat sich inzwischen bei der Dakar und im Enduro-Sport einen Namen als Offroad-Spezialist gemacht. «Bis 2017 habe ich dreimal teilgenommen und bin jedes Mal auf dem Podest gelandet», erklärte Danilo Petrucci heute gegenüber SPEEDWEEK,com.

Im letzten Jahr fehlte Domi Aegerter, weil am selben Samstagaend in Monaco die FIM-Siegerehrung für den Supersport-Weltmeister stattfand. Auch Weltmeister Fabio Quartararo wurde in Monte Carlo geehrt. Franco Morbidelli hingegen schonte sein lädiertes Knie, und Pecco Bagnaia musste absagen, weil er das Metall aus seinem Bein entfernen ließ, mit dem die Knochenbrüche von Brünn 2020 zusammengehalten wurden. Dafür gaben Stars wie Jorge Lorenzo und Supercross-Held Jeremy McGrath ihr Debüt in Tavullia.

Domi Aegerter wird auch am kommenden Wochenende fehlen. «Ich bin wieder eingeladen worden, musste aber absagen», erklärte der künftige Superbike-WM-Pilot, der von 13. bis 15. Dezember in Jerez noch die R1-Yamaha des GRT-Teams testen wird. «Außerdem werde ich am Freitagabend bei der Intact-Party in Memmingen sein», ergänzte der MotoE-Weltcup-Sieger.

Luca Marini gewann 2021 am Samstag quasi das Vorspiel, das «Americana»-Rennen der Meister, ein Ausscheidungsrennen nach US-Muster, bei dem immer wieder der Letzte ausscheiden musste. Dieses Ausscheidungsrennen zum Auftakt in das Flat-Track-Rennwochenende auf der MotoRanch in Tavullia wurde zu einer Familienangelegenheit. Denn Luca Marini siegte vor seinem Bruder Valentino Rossi.

Übrigens: Diesmal findet der Flat-Track-Event am Freitag und Samstag statt, nicht mehr Samstag und Sonntag.

Gefahren wird bei den «100 km dei Campioni innerhalb der beiden Oval-Pisten, wo jeden Samstag trainiert wird.