Abenteuer garantiert: MotoGP-Tickets für Silverstone

Am ersten August-Wochenende wird auf dem Silverstone-Circuit das zehnte MotoGP-Wochenende der Saison 2023 stattfinden. Die Strecke bietet den Fans traditionell spannende Rennen mit Kämpfen bis zur Ziellinie.

Jeder wahre Motorsportfan sollte einmal in Silverstone ein Rennen besuchen. Warum also nicht den Motorrad Grand Prix vom 4. bis 6. August 2023? In der vergangenen Saison sorgte Ducati-Star Francesco Bagnaia für einen spektakulären Sieg auf dem 5,9 km langen Kurs, der knapp 110 km nordwestlich von London beheimatet ist. Der Italiener, der sich in Valencia im November seinen ersten Titel in der Königsklasse sicherte, setzte sich beim GP von Großbritannien gegen Maverick Viñales (Aprilia) und seinen Ducati-Teamkollegen Jack Miller durch.

Die Organisatoren stecken im November bereits voll in den Vorbereitungen für den Event in Silverstone im kommenden Jahr. Den Fans wird dabei einiges geboten: In der MotoGP-Klasse wird 2023 erstmals am Samstag ein Sprintrennen abgehalten. Neben den Hauptrennen der drei GP-Klassen wird auch die MotoE-WM in England am Start stehen.

Neben der Aktion auf der Strecke wird es erneut Konzerte, Shows und die legendären Treffen mit den Rennfahrern geben. Auf den Campingplätzen rund um die Strecke wird den Zuschauern ein vorübergehendes Zuhause geboten, von dem aus die Strecke in wenigen Minuten fußläufig erreichbar ist.

Tickets für den Grand Prix in Silverstone gibt es bereits ab umgerechnet 98 Euro. Dafür bekommt der Zuschauer ein Ticket für den Sonntag, das Zugang zu den Stehplätzen rund um die Strecke als auch zu einigen ausgewählten Tribünen mit freier Platzwahl bietet. Auch die Konzerte und Entertainment-Zonen können mit diesem Ticket besucht werden. Für ein Wochenendticket (Freitag bis Sonntag) derselben Kategorie nimmt der Veranstalter 115 Euro. Kinder zwischen 11 und 16 Jahren bezahlen den halben Preis, unter 11 sind sie frei.

Für einen festen Sitzplatz auf den Tribünen Abbey B, Club Corner, Hamilton Straight A, International Paddock Stand und Woodcote B sind Eintrittskarten für 184 Euro im Vorverkauf erhältlich. Auch für die Fantribünen von KTM, Marc Márquez und Ducati verlangen die Organisatoren 184 Euro. Kinder von 2 bis 16 Jahren zahlen den halben Eintrittspreis.

Hier geht es direkt zu den Tickets: Silverstone-GP 2023

Wer aus Deutschland mit dem Motorrad oder Auto zum Grand Prix reisen möchte, dem bietet sich besonders die Anreise über Frankreich und durch den Eurotunnel von Calais nach Dover an.

Alternativ dazu bestehen Fährverbindungen von Calais und Dünkirchen nach Dover. Für Fans, die mit dem Flugzeug reisen möchten, bieten sich die Flughäfen in London und Birmingham an.

Der provisorische GP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas (F1 China)

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert