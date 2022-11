Wie gut ist Ihre MotoGP-Kenntnis? Zehn Fragen zu 2022

Sie glauben, alles über die MotoGP-Saison 2022 zu wissen und möchten es beweisen? Wir haben zehn Fragen für Sie aufbereitet.

Die vergangene MotoGP-Saison zeichnete sich durch den Titelkampf zwischen Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo aus. Die Entscheidung fiel zwar erst beim Finale in Valencia, doch die Saison 2022 hatte mehr zu bieten, als nur das Duell zwischen Bagnaia und Quartararo.

Wir wünschen beim Quiz viel Spaß!

Frage 1: Beim Finale in Valencia «stahl» Enea Bastianini den dritten Platz in der Weltmeisterschaft von Aleix Espargaró, der Gesamtvierter wurde. Doch wer schloss die Weltmeisterschaft auf Rang 5 ab?

Brad Binder

Jorge Martin

Jack Miller

Frage 2: Pecco Bagnaia schrieb in der Saison 2022 Geschichte und holte den größten Punkterückstand in der MotoGP-Historie auf. Doch viel Punkte waren es im Juni genau?

72

76

91

Frage 3: Aleix Espargaró gewann dieses Jahr sein erstes MotoGP-Rennen und sorgte gleichzeitig für den ersten Aprilia-Sieg in der MotoGP. Bei welchem Rennen geschah das?

Katar

Indonesien

Argentinien

Frage 4: Bagnaia wurde zwar mit den meisten Saisonsiegen Weltmeister, doch wir wollen wissen: Wer holte die meisten Pole-Positions?

Jorge Martin

Pecco Bagnaia

Fabio Quartararo

Frage 5: Sieben Fahrer gewannen in der vergangenen MotoGP-Saison. Bagnaia gewann in 20 Rennen sieben Mal. Wer ist die Nummer 2 in der Siegerliste?

Enea Bastianini

Fabio Quartararo

Miguel Oliveira

Frage 6: Zwölf Fahrer verbuchten mindestens eine Führungsrunde in der Saison 2022. Welcher dieser Piloten gehört nicht zu diesen zwölf Piloten?

Marc Márquez

Marco Bezzecchi

Joan Mir

Frage 7: Unfälle sieht keiner gerne, sie sind aber Teil des Sports. In der Saison 2022 bestritt ein Pilot zwar alle Rennen, crashte aber nur zwei Mal. Wer war das?

Miguel Oliveira

Maverick Viñales

Fabio Quartararo

Frage 8: Beim Italien-GP stellte ein Ducati-Pilot einen neuen Höchstgeschwindigkeitsrekord auf. Welcher Desmosedici-Fahrer erreichte 363,60 km/h?

Johann Zarco

Jorge Martin

Fabio Di Giannantonio

Frage 9: Zwei Rennen wurden mit einem Unterschied von weniger als einer Zehntelsekunde entschieden, zehn mit weniger als einer halben Sekunde und 13 mit weniger als einer Sekunde. Aber welcher Sieg war der knappste von allen?

Bagnaia gegen Bastianini in Misano

Bastianini gegen Bagnaia in Aragón

Rins gegen Márquez in Australien

Frage 10: Welcher Pilot hat am öftesten am Ende eines freien Trainings die Nase vorne?

Fabio Quartararo

Pecco Bagnaia

Johann Zarco

Sie denken, alle Antworten richtig beantwortet zu haben? Unter der Bildergalerie finden Sie die Antworten zu den zehn Fragen.

© Gold & Goose Raúl Fernández und Miguel Oliveira © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

Frage 1: Jack Miller

Frage 2: 91

Frage 3: Argentinien

Frage 4: Bagnaia und Martín (beide jeweils fünf)

Frage 5: Enea Bastianini

Frage 6: Marc Márquez

Frage 7: Maverick Viñales

Frage 8: Jorge Martin

Frage 9: Bagnaia gegen Bastianini in Misano

Frage 10: Johann Zarco