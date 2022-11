Quiz: Teste dein MotoGP-Wissen im Bereich der Bremsen

Die Bremsanlage an der GASGAS von Pol Espargaró letzten Dienstag

In der MotoGP-Klasse dreht sich immer mehr um Leistung und Fahrwerk, doch die Performance der Bremsen entscheidet am Ende mit über Sieg oder Niederlage. Ein Technik-Quiz für Experten.

Die Bremsen bilden einen wesentlichen Bestandteil eines perfekt funktionierenden MotoGP-Bikes. Es gibt keine Serie auf dieser Welt, in der ein Motorrad härter und gleichzeitig feiner verlangsamt wird, als in der MotoGP-Klasse. Doch welche Geheimnisse stecken hinter den Bremsen der brachialen Bikes und was macht die geniale Performance aus?

Wer kennt sich mit dem Bremssystem eines MotoGP-Bikes am Besten aus? SPEEDWEEK.com fordert die Fans der «premier class» mit diesem Quiz heraus. Die Antworten gibt es am Ende dieses Artikels. Wir wünschen viel Spaß beim Lösen der Fragen.

Frage 1: Wann wurden die schwebenden Karbon-Bremsscheiben in der Königsklasse eingeführt?

1998

2000

2002

Frage 2: Wie viele Kilometer hält eine Karbon-Bremsscheibe?

Zwischen 1.000 und 2.000 km

Zwischen 800 und 1.000 km

Zwischen 1500 und 1800 km

Frage 3: In welchem Temperaturbereich funktioniert eine Karbon-Bremsscheibe?

Zwischen 200 und 800 Grad

Zwischen 300 und 800 Grad

Zwischen 150 und 700 Grad

Frage 4: Was stresst die Bremsen mehr: Lange Bremsphasen wie am Ende der Geraden in Mugello, Barcelona oder Austin oder «Stop-ang-Go»-Strecken wie Le Mans oder Motegi?

Lange Bremsphasen, denn sie lassen die Temperaturen der Scheiben in die Höhe schießen.

«Stop-and-Go», denn die Bremsen haben keine Zeit, um abzukühlen.

Beides ist ähnlich anspruchsvoll.

Frage 5: Was ist die maximale Temperatur, die die Bremsbeläge erreichen, bevor sie beginnen, sich zu verschlechtern?

800 Grad

900 Grad

750 Grad

Frage 6: Welche maximale Temperatur erreichen die MotoGP-Bremssättel beim Bremsen?

120 Grad

150 Grad

200 Grad

Frage 7: Welche ist die anspruchsvollste Strecke für die Bremsen im Rennkalender?

Mugello

Motegi

Red Bull Ring

Frage 8: Welche ist die am wenigsten anspruchsvolle Strecke für die Bremsen im Rennkalender?

Phillip Island

Sachsenring

Jerez

Frage 9: Welche drei Durchmesser der Bremsscheiben stehen in der MotoGP zur Verfügung?

320, 340 und 360 Millimeter

320, 340 und 355 Millimeter

325, 345 und 355 Millimeter

Frage 10: Welche dieser drei Größen wird im Laufe einer Saison am meisten verwendet?

340 Millimeter

355 Millimeter

325 Millimeter

Richtige Antworten:

Frage 1: 2000

Frage 2: Zwischen 800 und 1000 km

Frage 3: Zwischen 200 und 800 Grad

Frage 4: «Stop and Go»

Frage 5: 800 Grad

Frage 6: 200 Grad

Frage 7: Red Bull Ring

Frage 8: Phillip Island

Frage 9: 320, 340 und 355 Millimeter

Frage 10: 340 Millimeter