Was wissen Sie von Bremsen? Fakten zur MotoGP-Technik

Auch Cal Crutchlow steht in den Bremszonen seinen Mann

Die MotoGP-Weltmeisterschaft gehört technisch und sportlich zu den führenden Motorsport-Wettbewerben der Welt. Der Bereich der Bremsen ist ein spannender Aspekt im Hinblick auf die Performance der besten Motorräder.

Wer kennt sich mit dem Bremssystem eines MotoGP-Bikes am Besten aus? SPEEDWEEK.com fordert die Fans der «premier class» mit diesem Quiz heraus. Teil 1 vom Bremsen-Quiz gibt es hier. Die Antworten und Lösungen finden Sie am Ende dieses Artikels.

Wir wünschen viel Spaß beim Quiz.

Frage 1: Wie hoch ist der Gewichtsunterschied zwischen den 320- und den 355-mm-Bremsscheiben?

340 Gramm pro Scheibe

500 Gramm pro Scheibe

250 Gramm pro Scheibe

Frage 2: Wieviele Bremsscheiben benötigt ein MotoGP-Team durchschnittlich in einer Saison?

1 Satz pro Fahrer pro GP

15 Sätze pro Fahrer

10 Sätze pro Fahrer

Frage 3: Ist die Bremsen-Technologie bei Autos oder Motorrädern weiterentwickelt?

Die F1-Technologie ist weit über der der MotoGP.

Das Level der Bremsen in der MotoGP ist gleich entwickelt wie in der Formel 1.

Es gibt keine Vergleichsmöglichkeit durch die verschiedenen Technikregeln.

Frage 4: Wie lange dauert es, um eine Karbon-Bremsscheibe herzustellen?

Einen Monat

Zwei Wochen

Mehr als neun Monate

Frage 5: Baut Brembo eigene Bremsscheiben?

Ja, der gesamte Prozess findet intern statt.

Nur für den Bereich Automobil.

Die Scheiben werden durch externe Firmen hergestellt.

Frage 6: Gibt es Karbon-Bremsscheiben zu kaufen?

Nein, Karbon-Scheiben und Beläge sind nur für die MotoGP verfügbar.

Für Rennaktivitäten generell.

Sie werden nicht verkauft, nur vermietet.

Frage 7: Wie viel kostet ein Satz Karbon-Bremsscheiben?

Sie sind nicht käuflich, Brembo vermietet sie nur.

Die Kosten hängen von der Spezifikation ab.

Zwischen 6.000 und 7.000 Euro pro Satz.

Frage 8: Wie groß ist der Gewichtsunterschied zwischen einem MotoGP-Bremsbelag und dem eines Straßenmotorrads?

50 Gramm (MotoGP) zu 125 Gramm (Straßenmotorrad)

100 Gramm zu 125 Gramm

75 Gramm zu 125 Gramm

Frage 9: Wie groß ist der Unterschied in der maximalen Laufleistung zwischen einem MotoGP-Bremsbelag und dem eines Straßenmotorrads?

900 km (MotoGP) zu 9.000 km (Straßenmotorrad)

700 km (MotoGP) zu 11.000 km (Straßenmotorrad)

500 km (MotoGP) zu 10.000 km (Straßenmotorrad)

Frage 10: Wie wird der Zustand von Karbon-Bremsscheiben nach einem Sturz überprüft?

Sie sind automatisch aussortiert.

Sie werden durchleuchtet.

Sie werden durch Brembo-Techniker an der Strecke geprüft.

© Gold & Goose Raúl Fernández und Miguel Oliveira © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

Die richtigen Antworten:

Frage 1: 340 Gramm pro Scheibe.

Frage 2: 15 Satz pro Fahrer.

Frage 3: Das Level der Bremsen in der MotoGP ist gleich weit entwickelt wie in der Formel 1.

Frage 4: Mehr als neun Monate.

Frage 5: Nur für den Bereich Automobil.

Frage 6: Nein, Karbon-Bremsscheiben und -Beläge sind nur für die MotoGP verfügbar

Frage 7: Zwischen 6.000 und 7.000 Euro.

Frage 8: 50 Gramm (MotoGP) zu 125 Gramm (Straßenmotorrad).

Frage 9: 900 km (MotoGP) zu 9000 km (Straßenmotorrad)

Frage 10: Sie werden durch Brembo-Techniker an der Strecke geprüft.