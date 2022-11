«Honda Thanks Day»: Stars fahren im Super-GT-Auto 27.11.2022 - 13:18 Von Alessandro Righi

Max Verstappen fährt den Super-GT-Boliden von Honda Die Sitzposition muss stimmen: Auch Perez erhält eine Einschulung von Márquez Zwei statt vier Räder: Verstappen auf dem MotoGP-Bike von Márquez

Im Rahmen des «Honda Racing Thanks Days» fahren Max Verstappen, Marc Márquez und Co. in einem Honda NSX-GT aus der GT500-Klasse der japanischen Tourenwagen-Serie Super GT auf dem Mobility Resort Motegi.