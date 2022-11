Jorge Lorenzo: Die nächste «Herausforderung» im TV

Jorge Lorenzo (35) ist dem Rampenlicht auch als MotoGP-Pensionist nicht abgeneigt: Der fünffache Weltmeister bestätigte seine Teilnahme an einer weiteren TV-Show in Spanien.

Jorge Lorenzo genießt aktuell seinen Urlaub in Dubai. Auf der Strecke war er in dieser Saison bekanntlich im Porsche Carrera Cup in Italien unterwegs, aber auch abseits des Renngeschehens wird es im Leben des fünffachen Motorrad-Weltmeisters drei Jahre nach seinem MotoGP-Rücktritt mit Sicherheit nicht langweilig.

Als MotoGP-Experte für DAZN Spanien steht Lorenzo ohnehin regelmäßig vor der Kamera, nun kündigte der 35-Jährige seine Teilnahme an einer beliebten TV-Show im spanischen Fernsehen an: Er ist nämlich einer von acht Prominenten, die sich im Format «El Desafio» (zu Deutsch: «Die Herausforderung») des Senders Antena 3 in verschiedensten Prüfungen messen werden. In Spanien ist zu hören, dass die Episoden mit Lorenzo Anfang 2023 wöchentlich ausgestrahlt werden sollen.

«Ich war schon immer ein Typ für Herausforderungen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich diese annehmen würde», meinte der 68-fache GP-Sieger dazu.

Die TV-Show-Bühne ist für den Mallorquiner allerdings kein Neuland: Bereits 2020 überraschte der dreifache MotoGP-Champion mit seinen Gesangseinlagen in der spanischen Ausgabe von «The Masked Singer», als er sogar bis ins Finale kam.