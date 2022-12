Aleix Espargaró: «Nicht mal nah dran an Dani Pedrosa»

Aprilia-Pilot Aleix Espargaró hält grosse Stücke auf seinen Landsmann Dani Pedrosa. Er bedauert, dass der 54-fache GP-Sieger und KTM-Testfahrer keinen WM-Titel in der MotoGP-Klasse gewonnen hat.

Dani Pedrosa hat während seiner WM-Karriere viele Erfolge gefeiert: Schon sein zweites Jahr in der 125-ccm-Klasse hat der kleine Spanier als WM-Dritter abgeschlossen. Im folgenden Jahr holte er sich den Titel in der Einsteigerklasse. In der 250-ccm-Kategorie schaffte er dieses Kunststück bereits im ersten Jahr und stellte in der darauffolgenden Saison mit dem zweiten Gesamtsieg in Folge sein Talent unter Beweis.

Danach stieg er in die MotoGP auf und schloss sein erstes Jahr als WM-Fünfter ab. In den folgenden Jahren war er drei Mal der Gesamtzweite und genauso viele Male schloss er die Saison als WM-Dritter ab. Während seiner beachtlichen Karriere als Stammpilot sicherte er sich 54 GP-Siege – 31 davon in der MotoGP-Klasse – und 153 Podestplätze. 49 Mal fuhr er von der Pole los. Den WM-Titel konnte er in der Königsklasse aber nicht erobern.

Das bedauert sein Landsmann Aleix Espargaró, der in diesem Jahr seinen ersten GP-Sieg und als WM-Vierter seine erfolgreichste Saison bejubeln durfte. Über Pedrosa schrieb der Aprilia-Pilot als Antwort auf eine Fan-Diskussion auf Twitter: «Es ist unfair, dass Dani keinen WM-Titel erobert hat – und zwar nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male.»

«Es war immer ein Genuss, ihn beim Fahren zuzuschauen. Alle Piloten meiner Generation haben versucht, von seiner einzigartigen Art, das Bike zu steuern, zu lernen. Ich bin nicht mal nah dran an Dani Pedrosa», gestand der 33-Jährige aus Granollers.

Aleix Espargaró weiss aber auch: «Echte Motorsport-Fans schauen nicht nur auf die Titel und das wissen wir Fahrer natürlich zu schätzen. Aber letztlich ist der Massstab für unsere Leistung und unseren Wert das reine Endergebnis in der WM-Tabelle – ob uns das nun gefällt oder nicht.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.