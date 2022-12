Troy Corser: «Wie gut ist Gardner? Wir müssen warten»

Der zweifache Superbike-Weltmeister Troy Corser ist gespannt, wie gut Remy Gardner in der Superbike-WM 2023 auf der R1-Yamaha des Giansanti-Teams abschneiden wird.

Remy Gardner gelang 2022 eine glänzende Moto2-Saison im Red Bull KTM-Ajo-Team, denn er gewann fünf Grand Prix und besiegte seinen starken Teamkollegen Raúl Fernández (er triumphierte bei acht Rennen und war damit als Rookie erfolgreicher als Marc Márquez 2011) im WM-Kampf um vier Punkte.

Doch in der MotoGP-Saison blieben Remy Gardner und sein Vizeweltmeister Raúl Fernández auf den KTM RC16 des Tech3 KTM Factory Teams alles schuldig. Der Spanier kassierte nur 14 Punkte ein und wurde WM-22., Gardner häufte nur 13 Punkte zusammen. Und während sich Raúl Fernández jetzt mit dem Aprilia-Kundenteam CryptoDATA-Tech-RNF von Razlan Razali verbündet hat, hat sich Gardner für 2023 dem italienischen GRT-Yamaha-Team in der Superbike-WM angeschlossen. Sein Teamkollege wird der zweifache Supersport-Weltmeister und aktuelle MotoE-Weltcup-Sieger Dominique Aegerter sein.

Gardners Landsmann Troy Corser, Superbike-Weltmeister 1996 (auf Ducati) und 2005 (auf Suzuki), kann die Chancen von Remy vorläufig nicht einschätzen. «Es ist ein bisschen schwierig zu mich zu beurteilen, wie Remy in der World Superbike Championship abschneiden wird», stellte Corser fest. «Er ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Fahrer. Aber er kommt in ein anderes Fahrerlager. Remy ist sehr schnell, aber in der SBK ist es nicht einfach, eine ganze Saison hindurch stark zu sein.»

Corser weiter: «Remy hat in der MotoGP-Saison 2022 viel gelernt. Aber ich vermute, die Superbikes sind ein bisschen schwieriger zu beherrschen. Ich wünsche ihm alles Gute. Aber wir müssen abwarten. Jetzt können wir keine Prognosen abgeben; denn zuerst müssen wir ihn auf dem Superbike fahren sehen.»