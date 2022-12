HRC-Präsident Watanabe: «Sehr frustrierende Saison»

© Gold & Goose Marc Márquez © Twitter/Repsol Honda Koji Watanabe (re.) besuchte beim Japan-GP in Motegi im September erstmals als HRC-Präsident die Repsol-Honda-Box Zurück Weiter

Die MotoGP-Saison 2022 wird für Honda in keiner guten Erinnerung bleiben. Der weltgrößte Motorrad-Hersteller landete in der Konstrukteurs-WM auf dem letzten Platz, kein einziger Sieg steht in den Ergebnislisten.