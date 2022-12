Nach 23 Jahren: Esponsorama nicht mehr im GP-Paddock

Das Team Esponsorama Racing, bekannt auch als Avintia Racing, wird nach 2022 nicht mehr im MotoGP-Fahrerlager zu finden sein. Das spanische Team erklärte den Rückzug aus der Weltmeisterschaft.

In einer letzten Pressemitteilung verabschiedete sich der spanische Traditionsrennstall aus der Motorrad-Weltmeisterschaft. Teambesitzer Raúl Romero schließt damit ein Kapitel seines Lebenswerks.

Das Abenteuer des Teams von Raúl Romero in der Weltmeisterschaft begann im Jahr 2000 in der 125-ccm-Kategorie unter dem Namen «By Queroseno Racing» (BQR) und während der letzten 23 Saisons war die spanische Struktur eine Referenz in der Weltmeisterschaft, baute großartige Fahrer auf und nahm in allen Klassen teil. Aber alles geht zu Ende, mit viel Traurigkeit beendet das Team die lange WM-Karriere.

Nach der schwierigen Entscheidung, die MotoGP Ende 2021 zu verlassen, hat das Esponsorama-Team in dieser Saison in der Moto3 teilgenommen (QJMotor Avintia Racing Team). Aber die Meisterschaft wird immer anspruchsvoller, es gibt mehr Rennen. Unter anderem die fehlende Motivation veranlasste das Team, die schwierige Entscheidung zu treffen, die Meisterschaft zu verlassen.

Aber die Spuren, die Avintia in der MotoGP-Weltmeisterschaft und auch in der CEV hinterlässt, werden nicht zu beseitigen sein. Die Erfolge bei der spanischen Meisterschaft ließen nicht lange auf sich warten, auch in der Weltmeisterschaft entwickelte sich die Mannschaft zu einer hervorragenden Anlaufstelle für den Nachwuchs.

Die blauen und weißen Farben waren immer das Identitätszeichen und das Team von Raúl Romero hat viele junge Fahrer hervorgebracht, die zu großen Champions wurden. Herri Torrontegui, Agustín Escobar, Leon Haslam, Stefan Bradl, Scott Redding, Tito Rabat, Pablo Nieto, Álex Debón, Eugene Laverty, Hiroshi Aoyama, Kenny Noyes, Ivan Silva, Enrique Rocamora, David De Gea, Julián Simón, Héctor Barberá, Toni Elías, Loris Baz, Aleix Espargaró, Luís Salom, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Efrén Vázquez, Niccolò Antonelli, Dani Rivas, Mike Di Meglio, Johan Zarco, Enea Bastianini und viele andere waren ein Teil der Familie.

Aber nicht nur Fahrer, auch großartige Techniker und Mechaniker wurden im Laufe der Jahre im Team ausgebildet und viele von ihnen sind immer noch in offiziellen Teams der drei GP-Klassen aktiv.

Zu den Meilensteinen in der Geschichte des Sports gehört Scott Reddings Sieg beim Grand Prix von Großbritannien 2008, damals der jüngste Sieg aller Zeiten. Maverick Viñales war der jüngste Spanier, der die Weltmeisterschaft gewann, und obwohl diese Rekorde seitdem übertroffen wurden, hat das Team immer seine Entschlossenheit zur Verbesserung und seine große Wettbewerbsfähigkeit gezeigt. Ein weiterer großer Erfolg war der Gewinn der «Open Meisterschaft» innerhalb der MotoGP-Klasse im Jahr 2015 mit Héctor Barberá auf einer Ducati.

Aber auch auf der technischen Seite war das Team ein Pionier. Man brachte die erste Moto2-Maschine in der Geschichte der Meisterschaft auf die Strecke und zusammen mit dem Chassishersteller FTR wurde die erste Moto3-Honda entwickelt.

Wir möchten diesem Sport und insbesondere der Dorna einfach für alles danken, was uns in diesen wunderbaren Jahren gegeben wurde.



Tausend Dank und bis bald!