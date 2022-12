Portugal-GP 2023: Den MotoGP-Saisonstart live erleben

Tickets für den MotoGP-Auftakt 2023 auf dem Autodromo do Algarve in Portimão gibt es online bereits ab 55 Euro. Wer dabei sein möchte, wenn die Stars ihren WM-Kampf starten, sollte sich nun seinen Lieblingsplatz sichern.

Die MotoGP-Saison 2023 beginnt ausnahmsweise nicht in Katar, sondern an der Algarve. Vom 24. bis 26. März sind die besten Fahrer der Motorrad-Weltmeisterschaft in Portimão unterwegs, um die ersten Punkte des Jahres einzufahren. Der Losail Intanational Circuit in Doha wird zu Beginn der Saison nicht zur Verfügung stehen, da die Strecke modernisiert und auf die Standards der Formel 1 angepasst wird.

Die Rennstrecke von Portimão liegt im Süden von Portugal an der Algarve und wird 2023 zum fünften Mal Teil des MotoGP-Rennkalenders sein, nachdem die Strecke 2020 während des Ausbruchs der Corona-Pandemie erstmals in den Kalender rutschte. Mit Portugals Held Miguel Oliveira trug sich auch der Publikumsliebling gleich in die Siegerlisten des 4,592 km langen Kurses ein. 2022 triumphierte Fabio Quartararo auf der Yamaha M1.

Wer vom 24. bis 26. März den Grand Prix von Portugal live vor Ort miterleben möchte, kann sich online bereits Eintrittskarten für das Rennen sichern. Für 65 Euro gibt es bereits ein Wochenendticket (Freitag bis Sonntag) für die Tribüne «Solverde» in der letzten Kurve zu erwerben.

Wer lieber im Bereich des spektakulären Sprunghügels Platznehmen möchte, muss 110 Euro für drei Tage bezahlen. Die Tribüne wird 2023 «Portimão 2 – Pecco Bagnaia» heißen. Die Stelle ist bei den Fans beliebt, da sie spektakuläre Manöver und brillante Bilder hervorbringt. Einen Platz auf der Haupttribüne gibt es bereits ab 135 Euro im Unterrang. Da der Oberrang einen deutlich besseren Blick über die spektakuläre Berg-und-Tal-Bahn bringt, werden für die Plätze auf dem oberen Teil der gigantischen Tribüne 155 Euro für alle Tage verlangt.

Wer den GP von Portugal nur am Renntag besuchen möchte, bekommt Eintrittskarten ab einem Preis von 55 Euro. VIP-Karten gibt es ab 550 Euro zu kaufen, diese beinhalten den Zugang zum VIP-Turm und einen zeitlich begrenzten Eintritt in das Fahrerlager.

Kinder zwischen sechs und acht Jahren haben freien Eintritt. Zwischen acht und 14 Jahren verlangt der Veranstalter den halben Eintrittspreis eines normalen Tickets. Menschen mit einer Behinderung erhalten im Unterrang der Haupttribüne einen Rabatt von 25 Prozent auf den normalen Preis.

Karten gibt es auf der offiziellen Seite der Rennstrecke in Portimão unter folgendem LINK.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert