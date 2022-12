Enea Bastianini: «Auf der Strecke wird es funken»

Enea Bastianini kletterte im letzten Saisonrennen der MotoGP-Klasse in Valencia noch auf Gesamtrang 3 vor Aprilia-Star Aleix Espargaró. Im kommenden Jahr wird der Ducati-Pilot im Werksteam am Start sein.

Vier Siege, zwei zweite Plätze, 219 WM-Punkte und Gesamtplatz 3 in der zweiten MotoGP-Saison: Enea Bastianini hat 2022 gemeinsam mit dem Gresini Team auf der letztjährigen GP21 überzeugende Leistungen gebracht und sich somit für einen Platz im Werksteam empfohlen.

«Es war eine sehr intensive Saison, voller Emotionen, wir haben vier Rennen gewonnen. Im nächsten Jahr werde ich ein Werksfahrer sein, also im offiziellen Ducati-Team am Start stehen. Es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, aber auch eine großartige Möglichkeit für mich», erklärte Bastianini. «Wir werden unser Bestes geben und versuchen Spaß zu haben – so wie immer.»

Im Ducati Lenovo Team wird die «Bestia» 2023 an der Seite von Weltmeister Francesco Bagnaia fahren, der in diesem Jahr zehn Podestplätze (davon sieben Siege) feierte.

Der 24-Jährige sagte dazu bei der großen WM-Party von Ducati in Bologna: «Klar, Ducati an der Spitze zu sehen war ein großer Triumph. Wir schauen aber immer nach vorne und versuchen, es zu wiederholen. Im nächsten Jahr werde ich es probieren. Wir werden versuchen, den WM-Titel zu gewinnen, aber es ist immer schwierig, so eine fantastische Saison wie die diesjährige zu bestätigen.»

«Das Motorrad ist sehr schnell und ich glaube, dass man in diesem Team sehr gut abschneiden kann. Mit Pecco kann ich zusammenarbeiten, ich bin sehr motiviert und freue mich schon darauf loszulegen», versicherte Bastianini.

Der Blick geht also in Richtung Vorsaison-Tests im Februar und März: «Etwas haben wir schon in Valencia getestet, aber ich glaube, dass wir das definitive Bike erst beim letzten Test vor dem Saisonstart bekommen werden. Das neue Motorrad hat mir aber auf jeden Fall gefallen. Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger zu fahren, es macht aber Spaß.»

Welche Rivalen schätzt der vierfache Saisonsieger im Hinblick auf 2023 am stärksten ein? «Es sind viele. Die MotoGP ist auf einem sehr hohen Level angelangt, wir liegen alle innerhalb ein paar Zehntelsekunden. Es zählen also die Details», schickte Enea voraus. «Ich erwarte aber sicherlich einen sehr konkurrenzfähigen Marc Márquez, der sich wieder an die Spitze kämpfen will. Quartararo verfügt wirklich über großes Talent, Pecco will seinen Titel bestätigen. Aber auch Martin, Aleix Espargaró – an Rivalen fehlt es mit Sicherheit nicht.»

Zur künftigen Aufgabe, als Teamplayer mit Bagnaia zu agieren, äußerte sich Bastianini ebenfalls: «Natürlich wird es zu einigen Funken auf der Strecke kommen, denn wir sind alle hier, um 100 Prozent zu geben», ist der Italiener überzeugt. «Es ist wichtig, immer 100 Prozent zu leisten. Es ist aber auch wichtig zusammenzuarbeiten, unser Bestes zu zeigen und das Motorrad bestmöglich zu entwickeln.»

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.