Jürgen Lingg zu Schrötter: Tapetenwechsel war fällig

Ende Juni in Assen waren sich das Liqui-Moly-Team und Marcel Schrötter so gut wie einig, doch es kam trotzdem zur Trennung. Dabei wurden die gemeinsamen Ziele nicht erreicht. Teamchef Jürgen Lingg zu den Hintergründen.

Marcel Schrötter hat die erste Moto3-Saison 2012 als Mitglied des Mahindra-Werksteams begonnen. Doch die neuen bei Engines Engineering in Italien gebauten 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Motoren entpuppten sich als Rohrkrepierer – sie fielen in erster Linie durch Kraftlosigkeit und mangelhafte Haltbarkeit auf. Nicht selten bildete sich schon beim Warmlaufen ein Ölleck von erstaunlicher Größe. Schrötter trennte sich im Sommer entnervt von Mahindra – und heuerte dann beim Moto2-Team von Bimota an. Dort führte Marina Rossi Regie, die heute beim erfolgreichen ELF Marc VDS-Rennstall (mit Sam Lowes und Tony Arbolino) als Teamchef tätig ist.

Über die Stationen SAG (2013), Tech3 (2014 und 2015) und AGR (2016) stieß Marcel Schrötter 2017 zum deutschen Liqui-Moly-Team, das nach der Trennung von Sandro Cortese einen vielversprechenden deutschen Fahrer suchte.

Der Pflugdorfer, der am 2. Januar 30 Jahre alt wird, sicherte sich in diesem Team immerhin fünf Podestplätze. In Texas 2019 unterlag er nur seinem Teamkollegen Tom Lüthi, dazu kommen vier dritte Plätze in den Jahren 2018 bis 2020, darunter Platz 3 beim Sachsenring-GP 2019.

2022 peilte Schrötter bei der Dutch-TT seinen ersten GP-Sieg an, er stürzte jedoch in Führung liegend.

Damals schien sich eine Vertragsverlängerung anzubahnen, aber es kam im Sommer trotzdem zur Trennung. Marcel Schrötter wird 2023 für MV Agusta die Supersport-WM bestreiten. Der Traum von der Superbike-WM ließ sich nicht verwirklichen, genau so wie einst die Hoffnung, seinem Kumpel Jonas Folger in die MotoGP-WM folgen zu können, an die er im Sommer 2019 noch felsenfest glaubte.

Damals schlug der Bayer sogar ein Angebot von KTM für die Moto2-WM 2020 aus, das ihm die Tür in die MotoGP hätte öffnen können, zumal sein ehemaliges Tech3-Team inzwischen ein MotoGP-Kundenteam für KTM betrieb.

Ironie des Schicksals: Die Pierer Mobility AG hat sich für 2023 über Peter Öttls Moto3-Rennstall mit Liqui Moly verbündet und bringt mit der deutschen Mannschaft erstmals die Marke Husqvarna in die Moto2-WM. Aber Schrötter fehlt jetzt im Aufgebot…

Im November nahm Schrötter für MV Agusta bereits am SSP-WM-Lauf in Phillip Island teil, er stürzte im ersten Lauf und sicherte sich im zweiten den siebten Platz.

Jürgen Lingg, Technical Director, Teamteilhaber und Teamprinzipal beim Liqui-Moly-Moto2-Team, spricht im Interview mit SPEEDWEEK.com über den schmerzhaften Abgang von Marcel Schrötter, der in der Moto2 eigentlich noch eine Rechnung offen hätte. Denn es fehlt ein GP-Sieg.

Jürgen, du warst in der Sommerpause überzeugt, Schrötter werde einen neuen Vertrag unterschreiben. Er war in Assen offenbar bereit dazu. Aber du wolltest ihn nicht frühzeitig engagieren, damit er in der zweiten Saisonhälfte nicht zu genügsam wird.

Es war in den vergangenen Jahren auch so, dass wir mit Marcel recht gut in die Sommerpause gegangen sind, aber nachher sind die Leistungen immer schleppend gewesen. Wir haben die Gründe nie so richtig analysieren können.

Deshalb wollte ich einfach warten.

Es war dann in Silverstone nach der Sommerpause eigentlich auch wieder schleppend.

Ich denke, nach sechs Jahren brauchte Marcel einen Tapetenwechsel, wir auch. Alle haben das gebraucht. Wir haben das jetzt in gutem Einvernehmen gelöst.

In solchen Fällen gibt es unterschiedliche Strategien. Ex-Aprilia-Rennchef Jan Witteveen wollte die Verträge immer möglichst früh verlängern, weil dadurch Gewissheit entsteht. Andere Teams warten so lange wie möglich zu. Das führt aber oft zu Stürzen, Misstrauen, Ablenkung wegen Verhandlungen mit anderen Teams und so weiter.

Wie man es macht, macht man’s verkehrt. So schaut’s aus.

Das kann ich nur bestätigen. Es gibt halt viele Theorien.

Wir haben uns jetzt für dieses Vorgehen entschieden. Ich denke, es war richtig so.

Es ist auch wichtig für den Marcel, dass er eine neue Herausforderung kriegt. Bei uns ist auch eine Aufbruchstimmung zu spüren, erstmals mit zwei WM-Klassen, erstmals mit Unterstützung von Husqvarna.

Es wäre aber für die Pierer-Gruppe sicher attraktiv gewesen, mit Schrötter und Tulovic eine komplett deutsche Fahrerpaarung zu verpflichten. Die Dorna sucht ebenfalls krampfhaft nach deutschen GP-Piloten.

Natürlich war auch ein Weitermachen mit Marcel eine Überlegung.

Aber wir haben über eine lange Zeit zusammengearbeitet, und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen.

Wir haben uns jetzt für die Trennung entschieden. Ob das richtig war oder falsch, darüber können wir lang diskutieren.

Es wäre sicher schön gewesen mit zwei deutschen Fahrern in der Moto2-WM zu fahren. Aber ab und zu brauchst du auch einen frischen Wind im Team.

Das haben wir jetzt gemacht und das ganze Projekt auf eine neue Basis gestellt – inklusive Moto3.

