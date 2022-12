Barcelona-Ticketaktion: MotoGP-Abenteuer für 57 Euro

Die Rennen in Barcelona sind immer spektakulär

Der Grand Prix auf dem Circuit Barcelona-Catalunya wird 2023 von Juni in den September rutschen. Noch bis zum 5. Januar 2023 gibt es 20 Prozent auf Wochenend-Tickets für das spektakuläre Rennen in Katalonien.

Seit der Saison 1996 fährt die Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya; im September wird die MotoGP-Klasse erneut zum Großen Preis von Katalonien am Start sein.

Fabio Quartararo sorgte mit seiner Yamaha M1 in diesem Jahr für seinen zweiten MotoGP-Saisonsieg. Der Franzose, der sich am Ende der Saison Pecco Bagnaia (Ducati) im WM-Kampf geschlagen geben musste, setzte sich gegen das Pramac-Ducati-Duo Jorge Martin und Johann Zarco durch.

Die 4,6 km lange Strecke nördlich von der Metropole Barcelona bot in der Vergangenheit schon einige legendäre Rennen. So kämpften schon Alex Crivillé und Mick Doohan um jeden Zentimeter und auch der Kampf zwischen Superstar Valentino Rossi und Jorge Lorenzo 2009 bleibt bei allen Fans und Beteiligten in den Köpfen.

Im nächsten Jahr findet der «Gran Premi Monster Energy de Catalunya» vom 1. bis 3. September auf der beliebten Piste in Barcelona statt. Wer dabei sein möchte, bekommt bereits ab 57,60 Euro die Möglichkeit, eine Eintrittskarte zu ergattern. Das Areal auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist sehr geräumig und mit dem Stehplatzticket kann man den Kurs von vielen verschiedenen Blickwinkeln erkunden. Der Preis versteht sich für alle drei Tage (Fr - So) ist aber ein Aktionspreis, denn bis zum 5. Januar gibt es 20 Prozent Rabat auf alle Tickets.

Die günstigsten Tribünenkarten gibt es ab 70,40 Euro zu erwerben. Gestaffelt in mehreren Stufen sind Sitzplätze von 70,40 Euro, beispielsweise an Start und Ziel, bis 116 Euro direkt in Kurve 1 verfügbar.

Kinder bis 5 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei, zwischen 5 und 16 Jahren müssen sie 50 Prozent des Ticketpreises bezahlen. Dies gilt auch für Menschen, die älter als 65 Jahre sind.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert