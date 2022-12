Nach Honda-Rochade: Alle MotoGP-Crew-Chiefs 2023

Frankie Carchedi: Von Suzuki in die Gresini-Ducati-Box

In den Boxen der MotoGP-Teams gibt es 2023 gar einige Veränderungen: Welcher Cheftechniker nach dem großen Sesselrutschen in welchem Team und für welchen Fahrer tätig ist.

Besonders bei Honda werden für 2023 fleißig die Plätze getauscht: Ramon Aurín, seit Jahren mit Pedrosa, Lorenzo, Alex Márquez und zuletzt Pol Espargaró glücklos und erfolglos gewesen, wird ins Honda MotoGP Test Team delogiert. Dafür kehrt Giacomo Guidotti (er ist der ältere Bruder von Red Bull-KTM-Teammanager Francesco) an der Seite von Neuzugang Joan Mir ins Werksteam zurück.

Giacomo Guidotti war bisher Cheftechniker von Takaaki Nakagami bei Idemitsu-LCR. Diesen Posten übernimmt nun Klaus Nöhles, übrigens als erster Crew-Chief aus Deutschland seit Beginn der MotoGP-Viertakt-Ära 2002. Übrigens: Klaus Nöhles hat Nakagami bereits im November beim Valencia-GP betreut, weil damals Guidotti nach einem Fahrradsturz ausser Gefecht war.

Für den neuen Nakagami-Teamkollegen Alex Rins ist bei LCR der Belgier Christoph «Beefy» Bourguignon zuständig.

Schon beim MotoGP-Wintertest am Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia sind etliche MotoGP-Fahrer und auch namhafte Crew-Chiefs in andere Boxen gewechselt. Bei Red Bull-KTM hat sich der Neuseeländer Paul Trevathan von 2017 bis 2020 vier Jahre lang um Pol Espargaró gekümmert, zuletzt zwei Jahre lang um Thailand-GP.-Sieger Miguel Oliveira. Und da Jack Miller von Ducati seinen Crew-Chief Cristhian Pupulin zu Red Bull-KTM mitbrachte, kümmert sich Trevathan jetzt beim GASGAS Tech3 Factory Team wieder um Pol Espargaró – wie von 2017 bis 2020. «Ich kehre zu meiner alten Flamme zurück», bestätigte er schmunzelnd.

Damit verbunden ist in der Mannschaft von Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal eine weitere personelle Änderung: Der bisherige Crew-Chief Nicolas Goyon wird Teammanager der GASGAS-MotoGP-Mannschaft.

Der neue Ducati-Lenovo-Werkspilot Enea Bastianini muss auf die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Crew-Chief Alberto Giribuola verzichten. Der italienische Techniker betreute im Ducati-Werksteam jahrelang den dreifachen MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso, schlug sich aber in der Saison 2020 bei den technischen Diskussionen zwischen Gigi Dall’Igna und «Dovi» meist auf die Seite des Fahrers. Deshalb begleitet er die «Bestia» nicht ins Werksteam.

Giribuola folgte stattdessen seinen Landsleuten Fabiano Sterlacchini, Marco Bertolatti und Francesco Guidotti zur Pierer-Gruppe. Er ist dort als Analyst tätig und wird sich gemeinsam mit Technical Director Sterlacchini um die Entwicklung kümmern.

Ducati Corse hat dem WM-Dritten Bastianini den bisherigen Zarco-Crew-Chief Marco Rigamonti zugeteilt. Zarco bekam dafür bei Prima Pramac seinen ehemaligen Moto2-Cheftechniker Massimo Branchini zur Seite gestellt (bisher bei Ajo tätig).

Bei Gresini Racing wurde für Neuzugang Alex Márquez der bisherige Diggia-Cheftechniker Donatello Giovanotti zugeteilt. Fabio Di Giannantonio wird hingegen künftig von Frankie Carchedi (bishert bei Suzuki und Joan Mir) betreut.

Aprilia hat den bei Suzuki arbeitslos werdenden José Manuel Cazeaux engagiert, der bis zum Saisonende für Alex Rins tätig war. Maverick Viñales hat ihn in seinen zwei Suzuki-Jahren 2015 und 2016 schätzen gelernt und bei Aprilia eingeschleust.

Im RNF-Aprilia-Kundenteam hat Miguel Oliveira den Italiener Giovanni Mattarollo (bisher bei Viñales) als neuen Crew-Chief bekommen.

Oliveiras neuer Teamkollege Raúl Fernández übernimmt mit Noe Herrera den Crew-Chief von Darryn Binder. Die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit im Red Bull KTM Ajo Team.

2023: Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Franco Morbidelli: Patrick Primmer



Repsol Honda Team

Marc Márquez: Santi Hernandez

Joan Mir: Giacomo Guidotti



Ducati Lenovo Team

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco «Pecco» Bagnaia: Christian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Johann Zarco: Massimo Branchini

Jorge Martin: Daniele Romagnoli



LCR Honda

Alex Rins: Christophe «Beefy» Bourguignon

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pol Espargaró: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



CRYTODATA Aprilia RNF Team

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Fabio Di Giannantonio: Frankie Carchedi



Mooney VR46 Racing Team

Luca Marini: David Muñoz

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

2022: Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Franco Morbidelli: Patrick Primmer



Repsol Honda Team

Marc Márquez: Santi Hernandez

Pol Espargaró: Ramón Aurín



Suzuki Ecstar

Alex Rins: José Manuel Cazeaux

Joan Mir: Francesco Carchedi



Ducati Lenovo Team

Jack Miller: Cristhian Pupulin

Francesco «Pecco» Bagnaia: Christian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Miguel Oliveira: Paul Trevathan



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Maverick Viñales: Giovanni Mattarollo



Prima Pramac Racing

Johann Zarco: Marco Rigamonti

Jorge Martin: Daniele Romagnoli



LCR Honda

Alex Márquez: Christophe «Beefy» Bourguignon

Takaaki Nakagami: Giacomo Guidotti



Tech3 KTM Factory Racing

Raúl Fernández: Nicolas Goyon

Remy Gardner: Alex Merhand



WITHU Yamaha RNF Team

Andrea Dovizioso: Ramon Forcada

Cal Crutchlow: Silvano Galbusera

Darryn Binder: Noe Herrera



Gresini Racing

Enea Bastianini: Alberto Giribuola

Fabio Di Giannantonio: Donatello Giovanotti



Mooney VR46 Racing Team

Luca Marini: David Muñoz

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni