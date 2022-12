Jerez: Ab 40 Euro gibt es ein heißes MotoGP-Erlebnis

Noch bis zum 7. Januar bieten die Organisatoren des Spanien-GP in Jerez den MotoGP-Fans attraktive Ticketpreise für das Rennen Ende April. Auch für Kinder, Jugendliche und Senioren werden spezielle Preise angeboten.

Der 4,423 km lange «Circuito de Jerez», der seit 2018 auch den Namen der spanischen Motorrad-Legende Ángel Nieto trägt, weist fünf Links- und acht Rechtskurven auf. Die längste Gerade ist nur 607 m lang.

Der erfolgreichste Fahrer in Jerez, wo 1987 erstmals ein Motorrad-GP ausgetragen wurde, ist mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse) Valentino Rossi. Mittlerweile ist der 43-jährige Superstar nur noch als Mooney-VR46-Teambesitzer in der WM dabei. Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Crivillé und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

2022 sorgte Pecco Bagnaia in Jerez mit seiner Ducati für den ersten Saisonsieg, knapp vor Fabio Quartararo aus dem Yamaha-Werksteam und Aprilia-Pilot Aleix Espargaró. Kurz vor Weihnachten startete nun auch der Vorverkauf der Tickets für den Spanien-GP 2023, der vom 28. bis 30. April stattfinden wird.

Bis zum 7. Januar 2023 gilt beim Veranstalter in Jerez die Weihnachtsaktion, wobei alle Eintrittskarten im Preis reduziert sind. Für 40 Euro gibt es bereits Tickets für die drei Stehplatzbereiche am ganzen Wochenende (Freitag bis Sonntag). Ab dem 7. Januar und bis 30. März liegt der Preis dann bei 45 Euro.

Ab dem 1. April bis zur Veranstaltung gibt es die Plätze für 60 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen jeweils die Hälfte. Senioren ab 65 und Jugendliche im Alter zwischen 14 und 25 bekommen ebenfalls einen Rabat.

Eintrittskarten für die zahlreichen Tribünen am «Circuito de Jerez» gibt es noch bis 7. Januar zwischen 76 und 138 Euro. In der zweiten Stufe kosten die Tickets zwischen 83 und 144 Euro und in der finalen Phase liegen die Preise bei 60 bis 155 Euro. Die Kosten für einen Parkplatz liegen zwischen 12 und 22 Euro.

Weitere Informationen und eine Preisübersicht gibt es hier, über diese Webseite können Tickets bestellt werden. Auch VIP-Angebote sind ab 630 Euro verfügbar.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert