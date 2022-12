Offiziell: Valentino Rossi wird BMW-Werksfahrer

MotoGP-Legende Valentino Rossi wird auch 2023 im Motorsport zu sehen sein. BMW verkündete am Donnerstag, dass «The Doctor» im nächsten Jahr offizieller BMW-Werksfahrer sein wird.

Bereits 2022 bestritt Valentino Rossi seine erste volle Saison im Automobil-Rennsport mit Audi in der GT World Challenge Europe. Seinem Team WRT bleibt er weiterhin treu, aber wie die Leser von SPEEDWEEK.com bereits wissen, wird er 2023 mit einem BMW M4 GT3 unterwegs sein. Der Italiener, der am Ende der Saison 2021 seine MotoGP-Karriere mit einem zehnten Platz in Valencia beendete, wird in der kommenden Saison neben den Rennen in Europa auch an den zwei großen Rennen in Bathurst (Australien) und Dubai teilnehmen.

Gemeinsam mit Augusto Farfus und Maxime Martin wird Rossi die Saison in einem Werks-BMW in Angriff nehmen. Darüber hinaus bietet sein Werksfahrer-Status zahlreiche weitere Optionen. So kann Rossi über seine bisher feststehenden Engagements hinaus weitere Renn- und Testeinsätze in verschiedenen BMW-Rennfahrzeugen absolvieren. Ebenso kann der 43-Jährige als Repräsentant von BMW M Motorsport auftreten.

«Ich bin stolz, offizieller BMW M Werksfahrer zu werden. Das ist für mich eine großartige Gelegenheit», freute sich der neunfache Motorrad-Weltmeister. «Im vergangenen Jahr habe ich ernsthaft begonnen, Autorennen zu fahren, und habe mit dem Team WRT, mit dem ich von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis hatte, meine erste Saison beendet.»

Rossi weiter: «Nun bin ich froh, dass sich WRT für BMW M Motorsport als neuen Partner entschieden hat. Ich konnte den BMW M4 GT3 bereits zweimal testen und habe ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, wir können im nächsten Jahr konkurrenzfähig sein. BMW M Motorsport gibt mir zudem die Möglichkeit, mit zwei sehr starken Fahrern zusammenzuarbeiten, Maxime Martin und Augusto Farfus.»

«Ich habe immer noch viel zu lernen und kann mich weiter verbessern. Ich hoffe, dass ich an den Rennwochenenden die Herausforderungen bestehen und schnell genug sein werde», so der 115-fache GP-Sieger.

«Valentino Rossi muss man wirklich nicht mehr vorstellen. Als einer der erfolgreichsten Motorradrennfahrer aller Zeiten hat er Geschichte geschrieben. Seine Erfolge auf der Rennstrecke und seine Persönlichkeit haben ihn zurecht zu einer lebenden Legende gemacht», sagt Andreas Roos, der Leiter von BMW M Motorsport. «Doch Valentino hat bewiesen, dass er auch auf vier Rädern ein hervorragender Rennfahrer ist. Er hat gezeigt, dass der Automobilrennsport seine zweite motorsportliche Heimat geworden ist, und bringt seine ganze Leidenschaft, sein Können und seine Einsatzbereitschaft in dieses neue Kapitel seiner Karriere ein.»

Dann fügte Roos euphorisch hinzu: «Es ist großartig, dass Valentino im nächsten Jahr als neuer Werksfahrer in unsere BMW M Motorsport Familie kommt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit – willkommen an Bord, Vale!»