Last-Minute-Geschenktipp: Tickets für TT Assen

Ende Juni findet wie gewohnt das spektakuläre TT-Wochenende in Assen statt. Wer beim MotoGP-Spektakel in den Niederlanden dabei sein möchte, kann sich online mit Eintrittskarten eindecken.

Assen ist die einzige Strecke, die seit 1949 in jedem Jahr Gastgeber der Motorrad-Weltmeisterschaft war. 1949 gewann Nello Pagani in der 500-ccm-Klasse auf Gilera vor Leslie Graham aus Großbritannien. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie wurde das Rennen 2020 abgesagt und die Dutch TT stand nicht im MotoGP-Kalender.

Das Streckenlayout ist schmal mit schnellen Richtungswechseln und ist umgeben von Grasflächen und Tribünen, die den Zuschauern, die jedes Jahr zum niederländischen Kultevent pilgern, eine exzellente Sicht bescheren.

1999 wurde die Rennstrecke mit einer neuen Tribüne, einem Kontrollturm, Pressezentrum und renovierten Boxen versehen. Im Winter 2005/2006 wurde der Streckenverlauf abgeändert, die länge Strecke wurde von über sechs Kilometer auf 4,5 km gekürzt.

Traditionsgemäß wurde die Dutch TT immer am letzten Samstag im Juni gefahren. Diese Tradition hat sich bis 2015 gehalten, doch ab 2016 findet der GP in Assen wie alle anderen Rennen im Kalender am Sonntag statt, um den Zuspruch an Zuschauern zu steigern.

Wer noch nach einem Last-Minute-Geschenk für Weihnachten sucht, der kann jetzt noch schnell ein Ticket für den GP der Niederlande bestellen, denn durch die «Ticket Direct»-Option können bestellte Eintrittskarten zu Hause gleich ausgedruckt werden. Somit gelangen die Tickets noch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum.

Die 92. Dutch TT wird 2023 wie gewohnt am letzten Juni-Wochenende stattfinden, vom 23. bis 25 Juni werden Bagnaia, Quartararo, Márquez und Co. auf dem Circuit van Drenthe wieder Gas geben. Tickets für den Renntag gibt es ab 64 Euro für die Stehplätze. Tribünenkarten kostet für den Sonntag zwischen 86 und 139 Euro.

Wer das Wochenende in Assen verbringen möchte, bezahlt für den Stehplatz 99 Euro, für die Tribünenplätze (am Freitag und Samstag herrscht freie Platzwahl) zwischen 128 und 181 Euro.

Diverse Campingplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke und können meist auch kurzfristig reserviert oder sogar direkt angefahren werden. Neu für 2023 ist der «Motor Camping»-Bereich direkt am Streckenabschnitt Stekkenwal ausschließlich für Biker. Ein Stehplatz für zwei Personen mit Zelt kostet für das ganze Wochenende 180 Euro.

Informationen zu den Tickets und zum Camping gibt es auf der Webseite der Rennstrecke. Zum Ticketshop gelangt man direkt über diesen Link.