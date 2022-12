Alex Márquez: «Ich fühlte mich einsam und unwichtig»

Der zweifache Motorrad-Weltmeister Alex Márquez wechselt 2023 zum Gresini-Ducati-Team, nachdem er drei Jahre bei Honda in der MotoGP-Klasse unterwegs war. Das bringt frischen Wind in die Karriere des Spaniers.

Alex Márquez gewann die WM-Titel in der Moto3- und der Moto2-Klasse in den Jahren 2014 und 2019, insgesamt hat er zwölf GP-Siege auf seinem Konto. 2020 erfolgte der Aufstieg in die «premier class» mit dem Repsol Honda-Team. Der jüngere Bruder von Marc Márquez holte sich in seiner Rookie-Saison gleich zwei Podestplätze, trotzdem wurde er für 2021 und 2022 bei LCR geparkt – die Erfolge blieben aus.

2023 wechselt der 26-Jährige ins Gresini-Team von Nadia Padovani an die Seite von Fabio Di Giannantonio auf Ducati. Gegenüber La Gazetta dello Sport betonte Márquez: «Ich benötigte einen Wechsel. Wäre ich geblieben, wäre es wohl das Ende gewesen.»

«Ich weiß, dass ich 2023 ein schnelles Bike habe, das ist wichtig für einen Fahrer. Was dann passiert, ist von meinem rechten Handgelenk abhängig», erklärte er nach den ersten Testfahrten auf dem neuen Arbeitsgerät. «Drei schwierige Jahre mit Honda? Ganz abesonders das Letzte. Es ist nicht einfach, für einen Fahrer, dasselbe Bike von Katar bis Valencia zu fahren. Wenn es ein konkurrenzfähiges Motorrad ist, okay, aber wenn du eine Menge Probleme hast, sind 20 Rennen damit sehr hart.»

Alex stellte klar: «Wenn du andere siehst, die neues Material erhalten und deren Bikes sich verbessern, dann ist so ein Zustand nicht einfach zu akzeptieren. Als klar war, dass ich zu Gresini gehe, erhielt ich bei HRC nichts mehr. Ich sage nicht, dass Honda nicht mehr gearbeitet hat, aber sie haben nicht so gearbeitet, wie sie es sollten.»

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna hieß Alex Márquez beim ersten Test nach dem Saisonfinale in Valencia direkt willkommen. «Es war das Beste: In Valencia kam er in die Box und stellte mich seinem Team vor. Er organisierte direkt ein Treffen», so der Spanier. «Ich habe keinen Vertrag mit Ducati, er war also nicht dazu verpflichtet, aber er hört allen Fahrern zu, um das Motorrad zu verbessern.»

«Bevor ich in die Gresini-Box kam, hatte ich nur meine Techniker – und das war’s. Es waren die von LCR, nicht von Honda. Ich war sehr überrascht von der Ducati-Methode», sagte Márquez.

Zur Honda-Zeit berichtete er rückblickend: «Im ersten Jahr fühlte ich mich wichtig und hatte gute Ergebnisse. Gemeinsam versuchten wir alles, was sie mit Jorge Lorenzo getan hatten, und es funktionierte mit mir.»

«Ich bin gewachsen und erzielte zwei Podiumsplätze. Aber als sie mich nach 2020 zu LCR geschoben haben, fühlte ich mich einsam und unwichtig», lautete das eindeutige Resümee von Alex Márquez. «Mit Honda, nicht mit dem Team. Mit der LCR-Mannschaft hatte ich immer eine großartige Beziehung.»