Dani Pedrosa zum Überhol-Problem: «Nur eine Linie»

2022 war oft zu sehen, dass Überholvorgänge in der MotoGP-Klasse durch verschiedene Kriterien schwieriger wurden. Dani Pedrosa hat neben der Aerodynamik und zu hoher Drücke an den Vorderreifen eine weitere Erklärung.

Dani Pedrosa gehört zu den erfolgreichsten Piloten in der Geschichte der MotoGP. Auch wenn er nie den Titel in der Königsklasse feiern durfte, gehört er zu den beliebtesten Fahrern der letzten Jahre. Und seine Erfahrung im Rennsport ist sehr groß, weshalb er die aktuelle Überhol-Problematik in der MotoGP-Klasse beurteilen kann.

Pedrosa ist selbst als Testfahrer für KTM tätig und kennt deshalb die RC16 in- und auswendig. In der Dokumentation Cuatro Tiempos erklärte er gegenüber DAZN: «Eines der Probleme, die ich beim Überholen sehe: Die Bikes werden schneller und schneller, immer schwerer und viel schwieriger zu bewegen. Denn bei hoher Geschwindigkeit, mit dem hohen Abtrieb, ist es nicht leicht, das Motorrad zu bewegen.»

«Der Effekt ist, dass die Strecke immer kleiner und enger erscheint, das ist von außen wahrscheinlich nur schwer zu erkennen», so Pedrosa, der mit der Repsol-Honda zwischen 2006 und 2017 31 MotoGP-Siege feierte und unter anderen an der Seite von Nicky Hayden, Casey Stoner und Marc Márquez im Honda-Werksteam unterwegs war.

Pedrosa stellte klar: «Es gibt größere Strecken wie Malaysia. Dort siehst du mehr Überholmanöver, denn du hast wirklich viel Platz, um das Motorrad zu positionieren. Aber es gibt andere Pisten, die so eng sind und nur eine Linie haben. Mit dem Speed und diesen Kilos kannst du nur auf dieser Linie bleiben.»