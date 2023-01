Sachsenring 2023: Als Helfer ganz nahe am Geschehen

Rund um den Sachsenring braucht es Ordner und Co.

Rund um den 18. Juni noch nichts vor? Für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2023 auf dem Sachsenring werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Insgesamt 232.202 Zuschauer sorgten beim Deutschland-GP 2022 für eine Rekordkulisse. Damit alles reibungslos abläuft, sind viele helfende Hände nötig. Das gilt natürlich auch für den 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring, der vom 16. bis 18. Juni 2023 stattfinden wird.

Die Einsatzgebiete sind vielfältig, unter anderem als Tribünenordner, Ordner auf dem Veranstaltungsgelände oder in den Parkbereichen.

Dafür sind die freiwilligen Helfer nicht nur ganz nahe am Geschehen, sondern erhalten als Gegenleistung auch eine Aufwandsentschädigung und einen Goodie-Bag. Zudem besteht die Möglichkeit, ein vergünstigtes Angehörigenticket der Kategorie Platin-Stehplatz zum Preis von 35 Euro zu erwerben.

Helfer parken gratis auf Parkplatz 12 und können danach kostenlos den Shuttle-Bus zum Veranstaltungsgelände nutzen. Das Campen auf dem Helfercampingplatz ist ebenfalls kostenlos.

Interessenten können sich online unter adac.de/motogp anmelden, dort stehen auch ausführliche Informationen bereit. Eine Anmeldung ist auch telefonisch unter 03723/8099190, per E-Mail an helfer@sachsenring-event.de oder direkt am Sachsenring im ADAC-Turm möglich.

