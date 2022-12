Carlos Checa sicher: Fahrer soll Unterschied machen

Am Samstag beginnt Carlos Checa sein zweites Abenteuer bei der Rallye Dakar. In einem Buggy startet er in Saudi-Arabien bei der Wüstenrallye. Doch auch die MotoGP hat er nach wie vor im Auge.

Carlos Checa war von 1994 bis 2007 fester Bestandteil im GP-Fahrerlager. Der Spanier holte sich insgesamt 24 Podestplätze, wechselte dann aber in die WorldSBK, wo er in 150 Rennen 24 Siege feierte – 2011 wurde er Superbike-Weltmeister auf Ducati. Bevor er am Samstag gemeinsam mit Beifahrer Marc Solà in die Dakar-Rallye startet, sprach er noch über das geschehen in der MotoGP-Klasse in dieser Saison.

Besonders beeindruckt hat ihn die Leistung der Ducati-Truppe. Pecco Bagnaia krönte sich zum MotoGP-Champion, 15 Jahre nachdem Casey Stoner für Ducati triumphiert hatte. «Wirklich, die Ducati ist ein wahnsinniges Motorrad… Gigi Dall'Igna ist der Orchesterleiter, aber es gibt ein wichtiges Orchester von Ingenieuren und Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten», so der Spanier, der 2005 für Ducati in der MotoGP unterwegs war. «Die Namen stehen nicht in der Öffentlichkeit, aber sie sind da. Gigi hat die Fähigkeit, den Rennsport, die Fahrer und die Ingenieure sehr gut zu verstehen.»

«Und vor allem führte es dazu, dass die Innovationen und Änderungen die Bikes veränderten – durch die Winglets und das Ride Height Device wurden Motorräder daraus, die viel schneller beschleunigen. Das zwang alle anderen dazu, sich in den Windschatten zu hängen und die Innovationen zu kopieren», weiß Checa.

«Neben Yamaha, weil Sie Fabio Quartararo haben, denke ich, dass die Suzuki eines der besten Motorräder ist», betont der ehemalige GP-Fahrer. «Es ist schade, dass sie gehen, denn ich denke, es ist ein Motorrad, das auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist.»

Checa weiter: «Viele Leute würden das Bike haben wollen, sogar Honda. Und in dieser Hinsicht war Aprilia eine Überraschung, weil sie diese neuen Features sehr gut interpretiert haben und sowohl mit Aleix als auch mit Maverick in einigen Rennen auf einem sehr hohen Niveau waren. Es ist ein Bike, dass sehr nah an Ducati dran ist.»

«Am Ende des Tages war alles ein technologischer Kampf. Ein technologischer Kampf, in dem viele Fahrer auf Updates gewartet haben, um die Ergebnisse erzielen zu können», ist sich der Dakar-Fahrer sicher. «Und das ist für mich die große Veränderung der letzten Jahre. Wir müssen sehen, ob wir diese Dynamik fortsetzen können oder ob wir zu einer Situation zurückkehren können, in der der Fahrer am Drücker ist und den Unterschied macht. Das gibt es immer noch, aber nur in geringem Maße.»

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.