Rossi-Freundin: «Eine Familie voller Liebe gefunden!»

Valentino Rossi wurde vor einer Woche als BMW-Werksfahrer im Automobilsport für 2023 vorgestellt. Der ehemalige MotoGP-Star kann es also noch nicht sein lassen, doch seine Freundin ist glücklich.

Gemeinsam mit Francesca Sofia Novello hat der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi eine kleine Familie gegründet. Am 4. März 2022, am ersten Trainingstag der MotoGP-Saison, erblickte Tochter Giulietta das Licht der Welt, seitdem sind sie zu dritt. Doch trotzdem schaltet der 43-Jährige keinen Gang zurück: Im kommenden Jahr wird er als Werksfahrer für BMW in der GT World Challange am Start stehen.

«Er hat nun weniger Rennen, ist öfter da und ich bin viel gelassener», ist Freundin Francesca Sofia Novello dennoch beruhigter. «Wir haben eine Tochter und ihn mit 300 km/h auf einem Motorrad zu sehen, würde mir kein gutes Gefühl geben.»

«Ich hatte immer etwas Angst. Ich habe ihn nie damit belastet, denn wir sprechen über Valentino, er ist ein Champion und das ist seine Welt», sagte sie bei Grazia. «Auch beim Autorennen versagt das Adrenalin nie. Und auch aus Sicht der medialen Aufmerksamkeit hat sich nichts geändert. Natürlich ist die Serie weniger populär als die MotoGP, aber die Leute folgen ihm, das würden sie auch, wenn er mit Murmeln spielen würde.»

Rossi war mit seiner kleinen Familie in dieser Saison auch bereits an der Rennstrecke, als er einen Einsatz auf dem Circuit Barcelona-Catalunya hatte. «Valentino und ich waren in Barcelona beim Rennen, dort haben wir erstmals auch Giulietta dabei gehabt. Davon habe ich lange geträumt: Zusammen vor Ort zu sein», betonte die 29-Jährige. «Ich war immer eine Begleiterin und endlich war sie auch da, um ihren Papa anzufeuern.

Novello beschrieb außerdem, wie Rossi sich langsam daran gewöhnt hat, soziale Medien zu nutzen, um mit Fans zu sprechen: «Für ihn ist es eine völlig neue Welt. Selbst die Kommunikation auf Instagram war etwas, was er nicht so sehr verstand, aber wir unterstützen uns gegenseitig.»

Novello und Rossi lernten sich 2017 bei der Rallye Monza kennen.«Vor fünf Jahren bin ich dauerhaft nach Tavullia gezogen. Hier habe ich eine Familie voller Liebe gefunden», so die Italienerin, die auch auf eine mögliche Hochzeit angesprochen wurde. «Ehe? Wer weiß. Valentino ist mein Lebenspartner, mein Komplize in allem. Mal sehen, wohin uns das Leben führt», sagte sie. «Wir hatten nicht geplant, so schnell Eltern zu werden, aber jetzt sind wir überglücklich. Mutter zu werden war so ein wunderbares Geschenk: Es ist, als würde man ein zweites Mal geboren.»

«Mit Giulietta macht es alles Sinn. Sie hat vereint, was Valentino und ich sind: Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein so starkes Gefühl für jemanden empfinden kann, der dein Leben so positiv auf den Kopf stellt», freute sich die Freundin der MotoGP-Legende. «Meine Freunde fragen mich: Ist das nicht herausfordernd? Es ist, als hätte ich mein Herz im Herzen eines anderen. Und für Vale ist es dasselbe.»