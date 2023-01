Joan Mir: Erstes Interview als Repsol-Honda-Pilot

Mit dem neuen Kalenderjahr darf Joan Mir, MotoGP-Weltmeister von 2020, nun erstmals über seine neue Herausforderung im Repsol-Honda-Werksteam sprechen: «Wir müssen realistisch sein.»

Die ersten Bilder inklusive Teaser-Video hatte HRC bereits kurz nach dem Jahreswechsel verbreitet, am Dienstag veröffentlichte Repsol Honda auch das erste Interview von Joan Mir in den neuen Farben.

Beim Valencia-Test nach dem Saisonfinale 2022 im November durfte sich der Ex-Suzuki-Pilot noch nicht zu seinen ersten Eindrücken von seinem neuen Arbeitgeber äußern, das holt er jetzt nach.

Joan, wie lief dein Honda-Debüt in Valencia?

Mein erster Eindruck mit Repsol Honda vom Test war sehr gut. Wenn du aus einem anderen Team kommst, musst du dich ein bisschen an die Leute und die Arbeitsdynamik gewöhnen, die ganz anders als das ist, was ich bisher kannte. Und ich muss sagen, ich mag die Arbeitsweise. Es waren sehr viele Leute in der Box und ich habe es genossen. Wir konnten einen großartigen Test absolvieren und es hat sich wie der erste Schultag angefühlt.

Wie gehst du die neue Herausforderung an?

Ich versuche, ziemlich optimistisch an die Sache heranzugehen und motiviert zu sein, in einem neuen Team anzufangen. Ich persönlich mag diese Art von Herausforderung, wenn es darum geht, neue Dinge kennenzulernen: Wie das Team funktioniert, das Motorrad, die Leute… Ich habe den Test und diesen Prozess genossen und ich freue mich darauf, noch mehr Leute im Team zu treffen.

Welche Gedanken gingen dir bei der Vertragsunterzeichnung durch den Kopf?

Es ist ein unglaubliches Gefühl, Teil eines solchen Teams zu werden. Ich glaube, jeder Fahrer hat sich schon einmal vorgestellt, diese Farben zu tragen. Es macht mich sehr stolz, so einen schönen Moment in meiner Karriere zu erleben. Ich glaube, dass ich an einem guten Punkt bin. Ich bin auch noch jung und kann versuchen zu wiederholen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Mal sehen, was wir schaffen können.

Was bedeuten die Repsol-Honda-Farben? Bringen sie aufgrund der glorreichen Geschichte auch Extra-Druck mit sich?

Natürlich bringt es mehr Druck mit sich, Teil eines solchen Teams zu sein, denn nur ein Sieg ist hier ein gutes Ergebnis. Wir wissen, dass wir in einem schwierigen Moment dazustoßen, aber die Herangehensweise an den Rennsport muss dieselbe sein: Zu versuchen, so schnell wie möglich zu sein, um diese Farben dahin zu bringen, wo sie hingehören.

Wie lautet das Ziel für 2023?

Wir müssen zunächst realistisch sein, es ist ein schwieriger Moment. Der Schlüssel wird sein, sich schnell an dieses Motorrad anzupassen, und dann zu versuchen, in den ersten Rennen Vertrauen und Speed aufzubauen. Ab der Mitte der Saison wird das Ziel sein, näher am Podium und den großartigen Ergebnissen zu sein.

MotoGP-Test, Valencia (08.11.2022):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773