Dani Pedrosa erklärt: Das macht Marc Márquez so stark

KTM-Testfahrer Dani Pedrosa fuhr bei Repsol Honda von 2013 bis 2018 neben Marc Márquez. Entsprechend gut kennt er die Stärken des achtfachen Champions, den er in den höchsten Tönen lobt.

Obwohl Dani Pedrosa in der höchsten WM-Klasse keinen Titel erringen konnte, zählen ihn viele MotoGP-Stars zu den Besten. So erklärte etwa Aleix Espargaró im vergangenen Monat in einer Twitter-Diskussion: «Es war immer ein Genuss, ihn beim Fahren zuzuschauen. Alle Piloten meiner Generation haben versucht, von seiner einzigartigen Art, das Bike zu steuern, zu lernen. Ich bin nicht mal nah dran an Dani Pedrosa.»

Einer, der die Stärken des achtfachen Champions gut kennt, ist Dani Pedrosa. Der kleine Spanier, der mittlerweile die Rolle des KTM-Testfahrers bekleidet, fuhr von 2013 bis 2018 an der Seite des früheren Dauersiegers. In der DAZN-Dokuserie «Curato Tiempos» erinnert er sich: «Ich hatte starke Fahrer wie Casey Stoner oder Marc als Teamkollegen, aber zu der Zeit fühlte ich mich ihnen ebenbürtig, nicht unterlegen.»

Und der 37-Jährige aus Sabadell schwärmt: «Marc ist ein besonderer Fahrer. Er war auf der Strecke beeindruckend, weil er Dinge tat, die ich nicht schaffen konnte. Ich wusste, dass ich im Krankenhaus landen würde, wenn ich so stürzen würde wie er, weil ich mir etwas gebrochen hätte. Ich war mir bewusst, dass ich mehr riskieren würde.»

Besonders eine Stärke des 85-fachen GP-Siegers ist Pedrosa in Erinnerung geblieben: «Es gab Zeiten, in denen das Motorrad sehr gut lief und ich schnell war, aber wenn es nicht gut lief, hatte ich zu kämpfen. Bei Marc war das anders. Er hat diese besondere Fähigkeit, mit Motorrädern, die nicht perfekt sind, Siege einzufahren.»

«Als wir bei den Reifen von Bridgestone auf Michelin wechselten, hatten wir Probleme, das traf besonders auf mich zu. Aber er schaffte es, sich an die Reifen anzupassen und den Titel zu holen», erzählt der 54-fache GP-Sieger.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.