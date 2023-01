Livio Suppo: «Werde die 2022er-Saison nie vergessen»

Nur wenige Monate vor dem überraschenden MotoGP-Rückzug von Suzuki wurde Livio Suppo als Teammanager vorgestellt. Der Italiener ist sich sicher: Die Fans werden sich noch lange an das Team erinnern.

Suzuki hat sich aus der MotoGP zurückgezogen, das Werksteam des Herstellers aus Hamamatsu wurde aufgelöst, und damit war auch Ecstar-Suzuki-Teammanager Livio Suppo seinen Job los, den er nur Monate vor der Verkündung des Rückzugs angetreten hatte. Der Nachfolger von Davide Brivio verabschiedete sich mit einigen Zeilen von den MotoGP-Fans, wie die Kollegen von «Motosan.es» berichten.

«Es war eine unglaubliche Erfahrung, für das Ecstar-Suzuki-Team zu arbeiten», erklärte der Italiener. «Leider war es für mich nur eine kurze Zeit, es waren nur wenige Monate, in denen ich dabei war. Dennoch habe ich in dieser Zeit viele Emotionen durchlebt und auch einige Erinnerungen geschaffen. Ich werde die 2022er-Saison nie vergessen.»

Suppo blickt zum Abschied noch einmal an seine erste Erfahrung mit dem Team zurück: «Ich kam in Katar an und das Erste, das mir auffiel, war die Art und Weise, wie mich das Team aufgenommen hat. Sie haben es geschafft, dass ich mich gleich zuhause fühlte, und das war etwas ganz Spezielles, die Bedeutung des Wortes «Familie» bei Suzuki», schwärmt er.

«Das Zweite, das mir ins Auge fiel, war die Entschlossenheit des Teams, und wie gut es organisiert war – das ging von der Logistik bis zur Kommunikation und umfasste auch alles dazwischen. Alles wurde sehr präzise erledigt. Die Ingenieure, die im Team arbeiteten, waren wirklich stark, deshalb hat sich die GSX-RR auch auf jeder Strecke als sehr konkurrenzfähig erwiesen», erzählt der 58-Jährige aus Turin.

Und Suppo betont auch: «Im nächsten Jahr wird Suzuki nicht in der MotoGP antreten, aber die Erfahrung hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen, und ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so geht. Ich weiss, dass sich unsere wunderbaren Fans und Mitglieder auf der ganzen Welt noch jahrelang an das Team erinnern werden. Ihre Leidenschaft und ihre Unterstützung hat uns bis zum Fallen der letzten Zielflagge begleitet.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.