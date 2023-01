Urteil: Keine Millionen-Strafe für Jorge Lorenzo

MotoGP-Legende Jorge Lorenzo hat sich vor Gericht einmal mehr gegen die Steuerbehörden in Spanien durchgesetzt. Der fünffache Weltmeister entkommt damit einer Strafe in Millionenhöhe.

Jorge Lorenzo konnte erneut einen wertvollen Sieg gegen die spanischen Steuerbehörden verbuchen. Der frühereGP-Pilot konnte vor dem regionalen Wirtschaftsverwaltungsgericht von Katalonien erfolgreich darlegen, dass er 2016 nicht in Spanien, sondern in der Schweiz beheimatet und damit von der Steuerpflicht in seinem Heimatland befreit war.

Die Steuerfahnder argumentierten, dass vier der 18 Rennen, die in der Saison 2016 ausgetragen wurden, auf spanischem Boden stattgefunden haben, und kein einziges in der Schweiz. Lorenzo entgegnete, dass er keinen Einfluss darauf habe, wo die WM-Läufe der GP-Königsklasse jeweils stattfinden.

Die Gegenseite konnte ausserdem nur nachweisen, dass Lorenzo in jenem Jahr 168 Tage in Spanien verbracht hatte. Damit lag er unter dem Limit von 183 Tagen pro Jahr, ab dem er steuerpflichtig gewesen wäre. Mit dem Urteil ist die drohende Nachzahlung von 11 Millionen Euro an den Fiskus vom Tisch. Diese Summe setzte sich aus Steuerforderungen über 7,8 Millionen Euro und einer Strafe von 3,6 Millionen Euro zusammen.

Lorenzo hatte bereits 2021 einen Sieg vor Gericht errungen, als die Steuerfahnder aus Spanien für die Jahre 2013 bis 2015 eine Zahlung von rund 35 Millionen Euro gefordert hatten. Das Gericht befand aber, dass der Lebensmittelpunkt des fünffachen Weltmeisters in der Schweiz und nicht in Barcelona war, obwohl der 68-fache GP-Sieger eine luxuriöse Villa in der spanischen Metropole besass.

