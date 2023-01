Cal Crutchlow: «Der Unterschied ist unglaublich»

Testfahrer Cal Crutchlow nimmt eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die Fortschritte geht, die Yamaha in diesem Winter machen will. Der Brite spricht über seine Testarbeit und zieht eine gute Zwischenbilanz.

Obwohl Fabio Quartararo im vergangenen Jahr bis zur letzten WM-Runde um den Titel kämpfen konnte, unterlag der MotoGP-Champion von 2021 schliesslich im Spitzenduell gegen Francesco Bagnaia. Der 23-Jährige aus Nizza konnte die Schwächen der M1 zwar in den Trainings und Qualifyings teilweise ausgleichen.

In den Rennen wurde aber klar, dass er auf den Geraden keine Chance hatte, sich gegen die Angriffe der Gegner zur Wehr zu setzen. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk der Yamaha-Ingenieure auch auf der Verbesserung des Top-Speeds und der Fahrbarkeit, denn Franco Morbidelli und Andrea Dovizioso hatten teilweise Mühe, mit Quartararo mitzuhalten.

Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow erklärt gegenüber «Crash.net» zum Top-Speed, der sich mit dem 2023er-Motor verbessern sollte: «Schwer zu sagen, ob dieser Motor etwas am Titelkampf geändert hätte, denn wir haben zwar mehr Top-Speed, aber auch neue Probleme.»

Dennoch blickt der Brite zuversichtlich auf die anstehende Saison: «Das Bike wird alleine durch das bessere Tempo am Ende der Geraden konkurrenzfähiger sein, denn Fabio wird dadurch schwieriger zu überholen sein und vielleicht schafft er es, die Gegner erfolgreich anzugreifen. Er braucht etwas, mit dem er kämpfen kann, und ich denke, wir werden ihm das auch zur Verfügung stellen.»

Mit Blick auf seine eigene Arbeit als Testpilot erzählt der 37-Jährige: «Das Testen lief gut, ich gebe dem Team die Informationen zu allem, was sie auf die Strecke bringen, und sage ihnen, was ich davon halte und was meiner Meinung nach nötig ist. Aber ich bin kein Ingenieur, und es ist auch nicht einfach, das zu liefern. Aber ich bekomme sehr viel Material, der Unterschied zu meinen ersten Testeinsätzen ist unglaublich. Es sind 27 Mitarbeiter bei den Tests vor Ort, da wird Vollgas gegeben. Und das ist grossartig, mir macht es Spass und mit jedem Mal arbeitet das Testteam besser.»

