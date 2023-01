Johann Zarco: 15 Podestplätze, kein MotoGP-Sieg

Auf seinen ersten MotoGP-Sieg wartet Johann Zarco noch. Der 32-jährige Pramac-Ducati-Pilot konnte in der WM-Königsklasse bisher aber 15 Mal einen Podestplatz bejubeln.

Johann Zarco war in der MotoGP-Klasse schon WM-Spitzenreiter und WM-Zweiter, er fuhr für Yamaha, KTM Honda und Ducati. Aber seine Bilanz hat einen Schönheitsfehler – der erste Sieg des Moto2-Weltmeisters von 2015 und 2016 lässt auf sich warten.

2019 bekam Zarcos Karriere bei Red Bull-KTM einen Knick. Die Österreicher trennten sich nach dem Misano-GP im September von ihm, weil er mit der KTM RC16 nicht zurechtkam und schon vorher im August beim Österreich-GP um die Auflösung seines Vertrags für 2020 ersucht hatte.

Aber Zarco hat sich wieder an die Weltspitze gekämpft. Er kam 2021 nach zwei zweiten Plätzen beim Katar-GP und Doha-GP sogar als bester Ducati-Pilot und WM-Spitzenreiter nach Europa zurück, und er hatte im vergangenen Jahr vier weitere Podestplätze erkämpft.

Auf dem Mandalika International Circuit und dem Circuit de Barcelona-Catalunya durfte er jeweils den dritten Platz bejubeln, in Portugal und Deutschland wurde er jeweils Zweiter. Beide Male kam er hinter Sieger Fabio Quartararo ins Ziel und war damit der beste Ducati-Pilot. Damit kommt er auf bisher zehn zweite Plätze in der grössten WM-Klasse.

Zarco kämpfte schon 2018 erstmals um die WM-Führung, damals auf der Tech3-Yamaha. Er sicherte sich in Losail und Le Mans 2018 als Privatfahrer die Pole-Position und heimste bei den ersten vier Rennen 58 Punkte ein, nur zwölf weniger als Marc Márquez.

Doch dann stürzte er als Favorit beim GP de France – und schlitterte in ein Tief. Er fiel auf den sechsten WM-Rang zurück, auf Márquez fehlten ihm am Ende 163 Punkte. Sein bisher bestes WM-Ergebnis in der MotoGP-Klasse erzielte er 2021 mit dem fünften Gesamtrang.

Der 32-jährige Zarco ist nach der Verjüngungskur und der Trennung von Dovizioso und Petrucci seit Ende 2020 der älteste GP-Pilot im Ducati-Aufgebot. 2020 absolvierte er seine erste Saison bei Ducati, im Esponsorama Avintia-Team, mit Platz 3 in Brünn gelang ihm sogar ein Podestplatz.

Johann Zarco hat bisher in der «premier class» 15 Podestplätze errungen. Die knappste MotoGP-Niederlage musste Zarco 2021 in Catalunya hinnehmen.

Red Bull-KTM-Star Miguel Oliveira kreuzte die Ziellinie nur 0,175 Sekunden vor dem Franzosen, der sich mit dem zweiten Platz abfinden musste. Die Saison schloss er als WM-Achter ab.

In diesem Jahr wird Zarco seine siebte MotoGP-Saison in Angriff nehmen und das dritte Jahr mit dem Pramac Racing Team bestreiten.

Die verpassten MotoGP-Siege von Johann Zarco

Platz 2 in Le Mans 2017: Zarco 3,134 sec hinter Viñales

Platz 2 in Valencia 2017: Zarco 0,337 sec hinter Pedrosa

Platz 2 in Las Termas 2018: Zarco 0,251 sec hinter Crutchlow

Platz 2 in Jerez 2018: Zarco 5,241 sec hinter Márquez

Platz 2 in Doha 2021: Zarco 1,092 sec hinter Viñales

Platz 2 in Doha 2021: Zarco 1,457 sec hinter Quartararo

Platz 2 in Le Mans 2021: Zarco 3,970 sec hinter Miller

Platz 2 in Catalunya 2021: Zarco 0,175 sec hinter Oliveira

Platz 2 in Portimão 2022: Zarco 5,409 sec hinter Quartararo

Platz 2 in Deutschland 2022: Zarco 4,939 sec hinter Quartararo